Rutas violetas para combatir y prevenir las agresiones sexuales

La concejala de Igualdad, Gala de la Calzada, presentó la campaña de prevención de agresiones sexuales que, por primera vez, tendrá lugar durante la Navidad en la capital albacetense, acompañada por el inspector jefe de la Policía Local de Albacete, Diego López, el inspector Luciano Rosillo, la gerente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, APEHT, Begoña Garijo, y Silvia Rentero, Lucía Montes y Alicia Gil en representación de la empresa Krimera, responsable de las rutas violetas.

De la Calzada explicó que el objetivo que persigue esta campaña es "crear entornos más seguros para todas las personas, formar al personal de ocio nocturno y a la comunidad en general para que sepan cómo actuar ante una situación de violencia sexual, así como difundir información y recursos de apoyo, como números a los que llamar o lugares seguros donde pedir ayuda, promoviendo así una cultura de respeto, igualdad y tolerancia cero frente a las agresiones sexuales”.

La edil popular recordó que en Albacete contamos con un programa municipal continuado para prevenir violencias sexuales en momentos de ocio y grandes eventos como la Feria, Jueves Lardero, recientemente en las fiestas de los barrios y ahora, como novedad, en Navidad, que incluye campañas de sensibilización, formación y atención a víctimas bajo el lema ‘Albacete dice no a las agresiones sexuales’, una vez que “la violencia sexual es una de las formas de violencia más sistémicas y normalizadas en ambientes festivos”.

En este sentido, la concejala señaló que la APEHT colaborará también esta Navidad con el Ayuntamiento en la lucha contra las agresiones sexuales, en virtud del convenio suscrito entre ambas entidades, asegurando que “es una pieza clave en la prevención, ya que desarrolla acciones dirigidas a hacer del ocio nocturno un entorno seguro y libre de agresiones sexuales, al tiempo que sensibiliza a los locales de ocio y a su personal para detectar situaciones de riesgo, ofrecer ayuda y derivar adecuadamente a los recursos de apoyo si fuese necesario”.

500 carteles

En total, se han impreso 500 carteles que se colocarán en lugares clave de los locales de ocio nocturno, así como en comercios situados en las zonas aledañas. Según apuntó Calzada, la Policía Local de Albacete trabaja de manera coordinada con el Ayuntamiento de forma continuada durante todo el año, vela por la seguridad y actúa de forma preventiva para impedir comportamientos que puedan derivar en agresiones sexuales, asegurando que durante la Navidad seguirá implicada en acciones de prevención, sensibilización y protección a posibles víctimas a través del refuerzo de agentes durante las tardes y noches.

Krimera

Por su parte, la empresa Krimera se encargará de la realización de ‘Rutas Violetas’ en Nochebuena y Nochevieja, de 12:00 a 20:00 horas en un recorrido que cuenta con el visto bueno de la Policía Local para cubrir el ‘tardeo’, tal y como explicó la concejala local. Irán identificadas con chalecos y su función principal será la de informar y sensibilizar, repartiendo folletos y merchandising de la campaña a la ciudadanía. Gala de la Calzada ha deseado que esta Navidad esté libre de agresiones sexuales para que nuestra ciudad siga siendo un referente nacional en cuanto a disfrutar de las fiestas sin ningún tipo de violencias se refiere.