La Roda correrá el 18 de octubre por el Domund en el año de su centenario

La Roda volverá a convertirse el próximo domingo, 18 de octubre, en escenario de solidaridad con la celebración de la VII Carrera Solidaria ‘Corre por el Domund’, una iniciativa organizada por la Delegación de Misiones de Albacete y Obras Misionales Pontificias (OMP), con la colaboración del Ayuntamiento de La Roda y Parroquias de La Roda.

El concejal de Deportes, Javier Escribano y la secretaria de Misiones de OMP en Albacete, Pilar García, han presentado esta nueva edición, que este año adquiere un significado especial al coincidir con el centenario del DOMUND, cien años de compromiso con la labor misionera y con las personas más necesitadas en distintos lugares del mundo.

Escribano ha destacado la consolidación de esta iniciativa, que alcanza ya su séptima edición, y ha animado a la ciudadanía a participar y colaborar. "Es una de las pruebas deportivas que se ha convertido ya en una de las pruebas míticas de nuestro calendario", ha señalado, al tiempo que ha subrayado el respaldo del Ayuntamiento a una actividad que cuenta cada año con la implicación de clubes, centros educativos, voluntariado y numerosos participantes.

La jornada comenzará a las 10.30 horas con la Misa del Corredor, que este año será presidida por el obispo de Albacete, Ángel Fernández Collado, coincidiendo con la Misa Diocesana del Domund. Posteriormente se celebrarán las diferentes pruebas deportivas.

La carrera absoluta, de 5 kilómetros, tendrá salida y meta en la plaza San Juan Pablo II. A ella se sumará una carrera infantil de 1 kilómetro y una marcha familiar de 3,5 kilómetros, pensada para que personas de todas las edades puedan participar en esta jornada de convivencia y solidaridad.

Precisamente, la Caja Blanca será uno de los puntos principales de esta edición, con actividades para toda la familia, música, animación y una comida solidaria que incluirá paella, macarrones para los más pequeños y miguelitos de La Roda, gracias a la colaboración de las confiterías de la localidad. Y, como novedad, habrá también un bingo solidario.

Pilar García ha destacado el carácter inclusivo y familiar de la convocatoria y ha animado a participar porque "cuando participamos en esta carrera, en la marcha, todos somos ya campeones", en referencia al compromiso de quienes colaboran para mejorar las condiciones de vida de personas y comunidades que necesitan apoyo.

La secretaria de Misiones de OMP en Albacete ha puesto también en valor la implicación de la ciudadanía y del tejido local, centros deportivos y empresas.