El REC Remember Festival estrena un innovador sistema de sonido inmersivo para reducir ruidos

El concejal de Cultura, Luis Fernández, junto a los directores del REC Remember Festival, Javier Galiano y Juan Carlos Azorín, ha presentado la cuarta edición de este evento musical que se celebrará los próximos 3 y 4 de julio en el Recinto Ferial de La Roda. En este sentido, Luis Fernández destacó el trabajo conjunto realizado entre el Ayuntamiento y la organización para reducir el impacto acústico del festival. “No se trata de sonar más, sino de sonar mejor”, ha señalado el concejal, quien ha agradecido la apuesta de la organización por implantar nuevas soluciones técnicas que permitan compatibilizar la celebración de grandes eventos con el descanso vecinal.

La principal novedad será la puesta en marcha de un sistema de sonido inmersivo de 360 grados. Javier Galiano ha explicado que el nuevo diseño permitirá concentrar la energía sonora en el interior de la pista de baile, “envolviendo al público y mejorando la calidad del sonido, al tiempo que se minimiza su propagación fuera del recinto". Este nuevo concepto irá acompañado de un escenario circular de 360 grados con cuatro cabinas para DJs y una gran pantalla superior que permitirá seguir en tiempo real las actuaciones desde cualquier punto del recinto.

Cartel encabezado por Dee Dee vs La Luna

El cartel estará encabezado por Dee Dee vs La Luna, en una actuación exclusiva en Castilla-La Mancha. Junto a ellas participarán artistas como Javi Boss, Juanma, Chumi DJ, Miguel Serna, Ismael Lora, Carlos Agraz, Lorena Llanes, Rubén Con R, DJ Ter, DJ Chevy, DJ Deo o Vicente Maffia, entre otros. Además, el 50 por ciento del cartel estará integrado por artistas locales, reafirmando la apuesta del festival por el talento de La Roda y la comarca.

Otra de las novedades presentadas ha sido la ampliación de la zona gastronómica. Juan Carlos Azorín ha explicado que este año se incorporan nuevas propuestas que se suman a las ya presentes en anteriores ediciones, con el objetivo de “ofrecer una experiencia más completa a los asistentes”. Como novedad destacada, el REC Remember Festival contará también con un Tattoo Bus, un autobús acondicionado para que quienes lo deseen puedan tatuarse durante el evento y conservar un recuerdo permanente de su paso por el festival.

La organización también ha anunciado la venta de entradas independientes para cada una de las jornadas, además de servicios de transporte entre Albacete y La Roda. Por último, Luis Fernández ha animado a vecinos y visitantes a participar en esta cuarta edición, mostrando su confianza en que el REC Remember Festival vuelva a convertir a La Roda en uno de los grandes referentes nacionales de la música Remember.