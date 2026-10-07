Quince chabolas han ardido en un asentamiento de la Carretera de las Peñas

Cerca de las 7:30 horas de esta mañana de miércoles, se ha originado un incendio de gran magnitud en uno de los asentamientos ubicados en la Carretera de Las Peñas, en la capital.

Tras el aviso del Servicio de Emergencias 112, dos dotaciones de bomberos junto a varios vehículos como una auto escala, se han desplazado hasta el lugar. El fuego, que ha avanzado con rapidez debido al material con el que están fabricadas estas casetas donde utilizan plásticos o madera, entro otros, y que ha calcinado quince chabolas y un vehículo, se ha podido dar por controlado rápidamente.

Desde el Colectivo de Apoyo al Inmigrante (ACAIM) han acompañado a los inmigrantes afectados, cerca de cuarenta, y para los que junto a Cruz Roja, hoy se repartirán sacos de dormir y mantas para que puedan pasar la noche. También se intentará dar alojamiento en el Albergue Municipal. Además, una de estas personas ha resultado herida de carácter leve por quemaduras.

Cheikhou Cissé, presidente de ACAIM, ha señalado que muchos de ellos también han perdido toda su documentación. "De algunos tenemos de las fotocopias de los documentos, los podemos sacar. También los vamos a solicitar a través de Comisión Obrera también y del proyecto '¿Hablamos?', porque también han hecho a muchos de ellos lo del tema de la regularización. Y luego yo, ya me pondré en contacto para que le faciliten ya las citas con el Consulado de Senegal, para si tienen que cambiar el pasaporte y lo demás".

Hasta el lugar se desplazaban a primera hora de la mañana efectivos del Servicio Contra Incendios y Salvamento de la capital, Policía Local y Policía Nacional, además de sanitarios.