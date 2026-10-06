La Diputación de Albacete pondrá en marcha ayudas directas al Ayuntamiento de Madrigueras

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La Diputación de Albacete ya trabaja para dar un nuevo paso en su respuesta a Madrigueras tras la grave riada del viernes: articular una ayuda económica directa al Ayuntamiento que permita atender con rapidez los numerosos gastos y necesidades derivados de la emergencia y afrontar el camino que queda por delante.

Así lo ha avanzado el presidente provincial, Santi Cabañero, que continúa siguiendo sobre el terreno la evolución de los trabajos y ha explicado que el vicepresidente y responsable del área económica de la institución, junto al personal de la Diputación, se afanan ya para concretar esta respuesta.

Una medida con la que la institución provincial quiere acompañar también económicamente a un Ayuntamiento que tendrá que hacer frente a numerosos gastos extraordinarios y a la reposición de infraestructuras y servicios afectados por una riada cuya dimensión, ha insistido el presidente, exige una respuesta igualmente extraordinaria.

“Lo que ha pasado en Madrigueras ha sido muy grande”, reiterado, recordando que, debido a la orografía llana de la localidad, su gran extensión y el predominio de viviendas de poca altura, durante horas una parte muy importante del casco urbano quedó anegada.

El presidente ha matizado la estimación que realizó durante el fin de semana sobre el porcentaje de viviendas afectadas. Ha dejado claro que todavía no existe un recuento técnico definitivo y que la cifra del 70% era una aproximación a partir de lo observado sobre el terreno, aunque ha señalado que puede afirmarse que más de la mitad del municipio ha sufrido afección directa por la inundación.

Viviendas, vehículos, comercios y una economía local también golpeada

El presidente provincial ha llamado la atención sobre una consecuencia de la riada que irá adquiriendo mayor importancia conforme pasen los días: el impacto sobre la actividad económica de Madrigueras.

Junto a las viviendas, numerosos negocios han sufrido directamente la entrada de agua, pero Cabañero ha advertido de que el perjuicio alcanza también a establecimientos que no se inundaron.

“Hay negocios que, aunque no les haya entrado el agua, se van a ver resentidos. Los bares están cerrados, las tiendas están cerradas, la gente ahora está a otra cosa, tiene que recuperar sus vehículos, sus enseres, sus cosas. Y en todo eso tendremos que estar, tendremos que apoyar y tendremos que reivindicar en la parte que nos toque a cada uno”, ha explicado.

De hecho, uno de los testimonios que el propio presidente ha recogido estos días ha sido el de un hostelero que le trasladaba que, aun sin haber sufrido directamente la entrada de agua en su establecimiento, llevaba días cerrado y desconocía cuándo podría recuperar su actividad habitual. Cabañero ha señalado este ejemplo para subrayar que “el impacto se lo ha llevado todo Madrigueras” y que la respuesta deberá atender una casuística muy amplia.

Viviendas y enseres destrozados, vehículos perdidos, establecimientos inundados, negocios afectados indirectamente por la paralización de la actividad, daños en infraestructuras y gastos extraordinarios asumidos por el Ayuntamiento dibujan, ha advertido, una realidad que necesitará de distintas líneas de respuesta.

En este contexto, ha incidido en la importancia de la solicitud de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, anunciada por el presidente de C-LM, Emiliano García-Page, y de todos los mecanismos que puedan activarse desde el Estado, el Consorcio de Compensación de Seguros y las diferentes administraciones.

Mientras se concretan esos instrumentos, ha recomendado a las personas afectadas documentar todos los daños y acudir a los puntos y canales oficiales habilitados para recibir información y asesoramiento.

La solidaridad que recibió Aldaia en 2024 llega ahora hasta Madrigueras

Entre las numerosas muestras de solidaridad que está recibiendo el municipio, este lunes ha tenido un significado especialmente emotivo la visita del alcalde de Aldaia (Valencia), Guillermo Luján, con quien Cabañero ha tenido ocasión de compartir parte de la jornada y conocer la ayuda que desde esta localidad valenciana han querido trasladar a Madrigueras.

Aldaia fue uno de los municipios duramente afectados por la DANA de 2024 y Luján ha llegado ahora hasta Albacete para ponerse a disposición de Juan Carlos Talavera y de sus vecinos y vecinas desde la experiencia de quien conoce de primera mano lo que supone afrontar una catástrofe de estas características.

La relación, además, tiene una dimensión personal. El padre de Luján es natural de Madrigueras y, según ha explicado el propio alcalde, muchos vecinos y vecinas de Aldaia mantienen familiares en Madrigueras y localidades de su entorno.

El municipio valenciano ha llevado una primera aportación de botas y equipos de protección individual (EPI), pero Luján ha señalado que tan importante como esa ayuda material era trasladar personalmente al alcalde y al conjunto del pueblo “ánimo” y “apoyo” para un camino que sabe que será difícil.

“La gente de Aldaia y de toda la zona DANA está agradecida por toda la ayuda que tuvo en aquella terrible situación de pueblos de toda España, y en especial también de Madrigueras. La mejor manera de devolver ese esfuerzo es estar hoy aquí, empezar a caminar con ellos y darles esperanza y fuerza”, ha explicado.

Luján ha recordado la sensación vivida en las primeras horas posteriores a la DANA de preguntarse si alguna vez volverían a ver Aldaia como era antes, describiendo aquel comienzo como “una auténtica pesadilla”. Precisamente esa experiencia ha motivado su interés por acudir personalmente a Madrigueras.

Para Cabañero, la presencia del alcalde valenciano ejemplifica el tipo de solidaridad que estos días se está haciendo visible en el municipio: la de quienes un día necesitaron ayuda y hoy regresan para ofrecerla a quienes atraviesan una situación similar.