El Punto de Lectura del parque Adolfo Suárez ya entretiene a los más pequeños

El Ayuntamiento de La Roda ha puesto en marcha una nueva edición del Punto de Lectura del parque Adolfo Suárez, un espacio que cada verano acerca la lectura a los vecinos en un entorno al aire libre y que se ha convertido en una de las propuestas culturales más consolidadas de la época estival.

La concejala de Biblioteca, María José Fernández, ha destacado la “importancia de seguir fomentando el hábito lector desde edades tempranas” y ha agradecido la implicación de las familias. “Los más pequeños han demostrado conocer perfectamente los servicios bibliotecarios y nos ha encantado su entusiasmo por recibir su carné de la biblioteca”.

Fernández ha explicado que el Punto de Lectura volverá a ofrecer los mismos servicios que en anteriores ediciones, convirtiéndose en una “extensión” de la Biblioteca Municipal durante los meses de verano, que seguirá en “horario reducido”. Así, los usuarios podrán acceder a prensa diaria, libros de préstamo y diferentes actividades de animación a la lectura.

Además, durante el mes de julio se desarrollarán jornadas de ajedrez todos los jueves por la mañana en colaboración con el Club de Ajedrez de La Roda.

La concejala ha recordado que el espacio permanecerá abierto de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:00 horas, y que está pensado para que cualquier persona pueda “disfrutar de la lectura en un entorno agradable y accesible”.

Por su parte, el director de la Escuela Infantil Municipal Silvia Martínez Santiago, Paco Moreno, ha mostrado su satisfacción por participar un año más en esta actividad y ha recordado que el centro trabaja desde hace meses junto a la Biblioteca Municipal para tramitar los carnés de usuario de los alumnos y alumnas, una iniciativa que sirve para “acercar a los más pequeños al mundo de los libros desde sus primeros años”.

El Punto de Lectura permanecerá activo durante todo el verano, acogiendo además visitas de asociaciones, escuelas de verano, centros educativos y distintos colectivos del municipio, con el objetivo de seguir fomentando la lectura y el acceso a la cultura en espacios públicos.