Un "Plan de Acogida" de la Gai de Almansa, primer premio en el XXV Congreso de Celadores

La Gerencia de Atención Integrada de Almansa, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha logrado un destacado reconocimiento en el XXV Congreso Nacional de Celadores, un encuentro científico de ámbito nacional celebrado recientemente en Santander bajo el lema “Dedicación y Corazón”.

El equipo de celadores de la gerencia almanseña ha sido galardonado con el primer premio en la categoría de 'Dedicación' por la presentación y desarrollo de su "Plan de acogida para celadores: una herramienta moderna para integrar a los nuevos profesionales".

Este proyecto de investigación y desarrollo organizativo ha sido elaborado conjuntamente por los profesionales Mª Mercedes Mínguez Vera, Manuel García López y Rafael López Muñoz. El galardón adquiere una especial relevancia competitiva dentro del foro científico, organizado por el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, al haber sido seleccionado como la mejor propuesta entre un total de 110 comunicaciones presentadas por profesionales de toda España, de las cuales únicamente 19 consiguieron una plaza como finalistas para su exposición oral.

El trabajo premiado describe una herramienta estratégica y pionera en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha diseñada para homogeneizar la formación inicial y reducir los riesgos operativos durante la incorporación de nuevo personal.

El plan establece un proceso formativo estructurado que asegura la capacitación continua y la actualización permanente del colectivo de celadores, consolidando el conocimiento práctico de los protocolos internos y los procedimientos de seguridad en áreas críticas del entorno sanitario.

La implementación de este Plan de Acogida ha reportado ya resultados medibles y de alto valor para la organización, entre los que destacan una incorporación más ágil y una óptima adaptación del personal a sus puestos de trabajo. Asimismo, los análisis del proyecto evidencian una mejora sustancial en la seguridad asistencial —especialmente en lo relativo a la movilización de pacientes y al estricto cumplimiento de las normativas de prevención—, una mayor eficiencia en el uso del equipamiento disponible y un claro fortalecimiento de la humanización en el trato directo con el usuario.