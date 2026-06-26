El nuevo curso escolar comenzará en la capital el 10 de septiembre

El Consejo Escolar Municipal ha aprobado el calendario escolar para el próximo curso en la ciudad de Albacete, fijando el inicio de las clases el próximo 10 de septiembre, una decisión adoptada tras el diálogo y la participación de todos los sectores representados en este órgano consultivo con el objetivo de favorecer la conciliación de las familias y permitir que niños y jóvenes puedan disfrutar plenamente de la Feria de Albacete, uno de los principales signos de identidad de la ciudad y declarada de interés turístico internacional.

La propuesta, impulsada desde la concejalía de Educación y respaldada por el Consejo Escolar Municipal, responde a la voluntad del Ayuntamiento de seguir construyendo acuerdos con la comunidad educativa, escuchando a docentes, equipos directivos, familias, sindicatos, asociaciones vecinales y al conjunto de los agentes implicados en la vida educativa de Albacete.

El concejal de Educación, Pascual Molina, ha agradecido la disposición al diálogo mostrada por todos los integrantes del Consejo Escolar y ha señalado que "este acuerdo demuestra que, cuando las decisiones se toman escuchando a toda la comunidad educativa, es posible encontrar soluciones que responden al interés general y al sentir mayoritario de la ciudad".

Molina ha destacado que la Feria de Albacete constituye un patrimonio social, cultural y emocional que forma parte de la educación sentimental de miles de niños y jóvenes, por lo que "era razonable y de sentido común facilitar que las familias puedan vivir nuestra Feria sin que ello suponga comenzar el curso en plena celebración de la mayor fiesta de la ciudad". Asimismo, ha recordado que "el inicio del curso el 10 de septiembre permitirá a los escolares del municipio disfrutar de dos días más de vacaciones con respecto a los alumnos del resto de la provincia”.

La propuesta aprobada mantiene el equilibrio del calendario escolar y respeta el número de jornadas lectivas establecido por la Consejería de Educación, garantizando que la modificación se limite exclusivamente a la fecha de inicio del curso en el municipio de Albacete. De este modo, el calendario sigue siendo común para todos los centros educativos de la ciudad y compatible con la planificación académica fijada para el conjunto de Castilla-La Mancha.

Durante la sesión del Consejo Escolar también se ha puesto de manifiesto que la elección del 10 de septiembre responde a un análisis tanto organizativo como pedagógico, teniendo en cuenta la distribución de los periodos de descanso a lo largo del curso y las diferentes alternativas que ofrecía el calendario. Asimismo, se ha valorado la singularidad de Albacete, donde la coincidencia del inicio del periodo lectivo con la Feria y la festividad local de la Virgen de Los Llanos aconsejaba adoptar una solución que favoreciera la conciliación de las familias sin alterar el normal desarrollo del curso escolar.