Nueva guía sobre para actuar ante accidentes de trabajos sin que se traten como contingencias comunes

. CCOO Albacete ha elaborado una guía para distribuir entre sus delegados y delegadas, que explica cómo actuar en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales con el fin de que las bajas se determinen por contingencia profesional, y por tanto, se protejan los derechos de las personas trabajadoras. Este protocolo de actuación obedece a la necesidad de que las contingencias profesionales, que es cuando la baja se produce como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, no se traten como contingencias comunes, porque el hecho de que no sean atendidas por las mutuas ni por las empresas causan un perjuicio a las personas trabajadoras

Así lo ha señalado el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, quien ha explicado que para que puedan prosperar las determinaciones de contingencias profesionales, que es un trámite administrativo que resuelve el INSS, hay que actuar de manera correcta y con sumo rigor desde el primer momento, y para ello es preciso que los delegados y delegadas sepan cómo proceder porque la salud de la persona trabajadora está en juego.

“Si las cosas no se hacen bien desde el principio, al final la persona acude a los servicios públicos de salud para que su médico o médica de cabecera le de la baja médica por contingencia común, en lugar de que sea la mutua la que se ocupe de la asistencia sanitaria. Y a estas alturas no es ningún secreto los tiempos de espera que hay para las pruebas de diagnóstico y las intervenciones quirúrgicas en el sistema público, mientras que cuando es una contingencia profesional está asegurada la rapidez en la atención”.

Pero no es este el único perjuicio para el trabajador o trabajadora, ya que también hay un impacto económico importante, ya que la forma de calcular la parte de la prestación que se tiene que cobrar es diferente si se trata de una contingencia profesional o de una contingencia común, ha indicado Paco Gómez.

Por último, el secretario general de CCOO se ha referido a un tercer aspecto que tiene que ver con la responsabilidad, ya que cuando es contingencia profesional, la ley indica que la responsabilidad es de las empresas. “Y esto va ligado a la prevención porque si el accidente o enfermedad tiene su origen en el trabajo se puede actuar para que no se produzca accidentes similares”.

Puntos importantes

Desgranando algunas indicaciones que se incluyen en la guía, Paco Gómez ha empezado diciendo que lo principal es la comunicación inmediata y fehaciente para que la empresa tenga constancia de que se ha producido el accidente. “Es evidente que cuando ocurre un accidente de trabajo grave o muy grave lo que prima es la atención sanitaria, pero cuando hablamos de accidentes que pueden presentar dudas a la hora de determinar cómo y dónde si se ha producido o no, hay que comunicarlo en el momento y aportar documentación como fotografías o vídeos, pero no vale esperar a ver la evolución de la lesión dos o tres días para ver si realmente es susceptible de baja a médica o no es baja médica”.

Para los casos en los que no se considera como accidente de trabajo, lo siguiente es hacer el acto de reclamación de contingencia, que es un acto administrativo con cierta complejidad, de ahí la importancia del asesoramiento de los delegados y delegadas y del propio sindicato, ha precisado Paco Gómez.