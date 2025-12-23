La Navidad también llega al Aula Hospitalaria del Perpetuo Socorro

El salón de actos del Hospital Universitario Perpetuo Socorro ha acogido la celebración de la tradicional fiesta de Navidad del Aula Hospitalaria, una actividad organizada por el Equipo de Atención Educativa, Hospitalaria y Domiciliaria de Albacete (EAEHD), en colaboración con la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, desde la Coordinación de Humanización y Animación Sociocultural.

Esta fiesta es una de las actividades más importantes para los pacientes que atienden en sus cuatro unidades educativas, puesto que participan de forma activa en ella y supone un momento lúdico para compartir tanto con los profesionales que los atienden a diario como con sus familiares.

Tal y como ha destacado la coordinadora del Equipo, Elena Villodre, son ocho los docentes que lo integran y que dan clase tanto en el Hospital de Hellín, como en la planta de Pediatría, la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria y el Hospital de Día Juvenil del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, así como en los domicilios.

En los primeros tres meses del curso escolar, son 295 los estudiantes atendidos en todos los dispositivos.

Los profesionales han destacado que el ambiente lúdico es una parte fundamental del trabajo terapéutico ya que, desde la propia experiencia de los profesores, se ha comprobado que “la enfermedad en la infancia y la adolescencia se percibe de una forma muy diferente y la normalidad tiene mucho sentido y ayuda mucho en el proceso de recuperación de estos pacientes”.

Durante la fiesta, se ha elogiado el trabajo que realizan los profesionales del equipo educativo, en colaboración con los sanitarios, para normalizar la enfermedad en los más pequeños y conseguir compaginar sus ingresos y convalecencias con los estudios.

Todos ellos han podido disfrutar de espectáculos de magia, música, deporte y regalos. El encargado de iniciar la fiesta ha sido el Mago Juanma, de la Fundación Abracadabra. Le ha seguido el cuarteto de saxofón de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, los testimonios deportivos y de superación del equipo BSR Amiab y han finalizado con un villancico que han compuesto junto al IES Don Bosco, como colofón a una mañana muy especial.