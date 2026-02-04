Inclusión

Nace en Albacete un proyecto de inserción laboral para personas con discapacidad

La Asociación para La Integración de Personas con Discapacidad de la región tiene como objetivo lograr la inclusión laboral

Onda Cero Albacete

Albacete |

Nace en Albacete un proyecto de inserción laboral para personas con discapacidad
Nace en Albacete un proyecto de inserción laboral para personas con discapacidad | Aidiscam

La asociación AIDISCAM ha iniciado en Albacete el Proyecto de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad (FPTD/2025/002/2199), una acción formativa conducente a la obtención de un Certificado de Profesionalidad de Nivel 3, orientada a mejorar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de personas con discapacidad.

La formación se desarrolla en las aulas de AIDISCAM ubicadas en el Centro Sociocultural El Ensanche, un espacio destinado a la capacitación profesional y al impulso de itinerarios formativos cualificados.

Desde AIDISCAM se subraya la importancia de apostar por formación oficial y acreditada como herramienta clave para generar oportunidades reales de inserción laboral, especialmente en el caso de las personas con discapacidad, para quienes el acceso al empleo sigue siendo uno de los principales retos sociales. “Una formación que abre puertas reales al empleo”, destacan desde la entidad.

Este proyecto está financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Gobierno de España y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, cuyo apoyo hace posible el desarrollo de esta iniciativa en la ciudad de Albacete.

