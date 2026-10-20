Ayuntamiento de Albacete

Mejoras en el gimnasio del Carlos Belmonte

El Ayuntamiento instalará aire acondicionado en la sala de musculación y gimnasio del complejo Carlos Belmonte

Onda Cero Albacete

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Mejoras en el gimnasio del Carlos Belmonte
Mejoras en el gimnasio del Carlos Belmonte | Ayuntamiento de Albacete

El Ayuntamiento va a instalar tres equipos de aire acondicionado con bomba de calor en la sala utilizada para gimnasio y musculación del complejo Carlos Belmonte, con una inversión de 13.552 euros y un plazo de ejecución de los trabajos de 20 días a partir de que se formalice el contrato.

El Instituto Municipal de Deportes ha aprobado el contrato menor correspondiente a estos trabajos, en unas dependencias que no contaban con sistema de climatización para garantizar el bienestar térmico de las muchas personas que las utilizan a diario.

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