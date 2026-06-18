Más aparcamientos para personas con movilidad reducida en la capital

El Ayuntamiento ha aprobado diversas modificaciones que afecta al tráfico y la señalización en las calles, “para mejorar la fluidez, la seguridad de peatones y conductores y la accesibilidad”, según ha informado el concejal de Movilidad, Francisco Navarro, ya que la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a una serie de propuestas, que responden en buena medida a informes de la Policía Local y también a peticiones vecinales y de colectivos.

En primer lugar, en el entorno del Hospital General van a ampliarse las plazas reservadas a vehículos de personas de movilidad reducida, señalizando dos nuevas plazas justo antes del cruce de la calle Francisco Javier de Moya con calle Laurel, en el lado derecho según sentido de circulación. Cada plaza de 5 metros de longitud estará dotada en su parte posterior de un espacio libre de 3 metros.

También habrá otras dos nuevas plazas reservadas antes del cruce de la calle Arquitecto Fernández con calle Magallanes en el lado derecho, con motivo de las obras realizadas en la calle Magallanes, y otra plaza en la carretera de Valencia delante del número 19

Además, se va a instalar una cámara de vigilancia con router y placas fotovoltaicas en el cruce de la Avenida de España con la AB20, donde se ha ubicado un Mirage conmemorativo de la tradición aeronáutica de Albacete.

En la calle Doctor Ferrán 80, entre la puerta de acceso al Colegio Pemán y el paso de peatones junto al Pasaje Quito, se instalará un banco y un aparcamiento para bicicletas con cuatro horquillas modelo U invertida, El objetivo es evitar una situación de peligro en la puerta de este centro educativo, al impedir que los vehículos suban a la acera, y también fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y atender a las necesidades de movilidad de alumnos y profesores para asistir a las clases.

[[H3:[[H3:Otras modificaciones aprobadas]]

El consistorio de la capital ha anunciado, además, otros cambios que se habían solicitado y que son los siguientes:

-En la calle Alcalde Virgilio Martínez Gutiérrez se amplía la zoma de estacionamiento en la calzada más próxima al Estadio de Fútbol, en los tramos con espacios peatonales sobre elevados sobre la calzada. Sigue permitiéndose aparcar a lo largo de toda la fachada del Centro CADIG, y el tramo intermedio de rasante única quedará como actualmente, con prohibición de parada y estacionamiento a ambos lados de la calzada

-Se prohibirá la parada y el estacionamiento en la calle Vistabella, en su lado derecho según sentido de circulación, junto a calle La Unión, entre los dos pasos de peatones, al igual que ya está en el lado izquierdo de esta calle, para mejorar la visibilidad en el resto del cruce, tanto peatonal como de los conductores, y evitar estacionamientos.

-Se instalarán señales de prohibición de circulación de vehículos de movilidad personal (patinetes) en los dos accesos al túnel de Villacerrada, la Calle Caba y la Calle Albarderos, ya que por normativa está prohibido a estos vehículos circular por túneles

-En la calle Magallanes, al haber quedado de rasante única tras su reciente remodelación, se colocará una señal de Prohibida la Circulación en su cruce con calle Miguel López de Legazpi, manteniendo la señal de Entrada Prohibida en su cruce con Arquitecto Fernández.

-Se ubicará un nuevo paso para peatones en la carretera de Valencia antes de su cruce con la calle Almansa, con señalización vertical en ambos sentidos de circulación.

-Se traslada la parada de autobús de la Linea A, desde la calle Feria 74 hasta el número 60 de la misma calle, junto a calle Chicuelo II, con motivo de la próxima construcción de una edificación de nueva planta en ese lugar.

-Se pintará una señal horizontal de Ceda el Paso en la calle Teresa Claramunt previo a su intersección con calle Padre Coll y Avenida 1º de Mayo, para hacer más visible la regulación de la preferencia en el cruce.

-Se colocarán señales de Ceda el Paso en la incorporación desde el sur del tramo semicircular de Avenida Primero de Mayo al tramo recto de la misma vía, y en la incorporación desde el tramo recto al semicircular.

-Se colocará una señal de Ceda el Paso en la calle Profesor Macedonio Jiménez previa a la intersección con Avenida 1º de Mayo, para mejorar la seguridad de forma que los vehículos que circulan por la calle Profesor Macedonio Jiménez cedan el paso a los que circulan por Avenida 1º de Mayo, en ambos sentidos.

-Se prohibirá el estacionamiento en la calle Profesor Macedonio Jiménez en los 10 metros previos a calle Pedro Ortiz, en el lado derecho, para que el cruce de vehículos sea más seguro, ya que queda muy poco espacio debido a los vehículos que siempre hay estacionados en la esquina, y al ser una vía de doble sentido a veces no caben los dos vehículos que se cruzan.

-Se instalará una señal de Ceda el Paso en calle La Filosofía previa a la intersección con Avenida del Arte, para reforzar la señalización y dar más seguridad al cruce, pasando a tener prioridad de paso los vehículos que circulan por avenida El Arte en ambos sentidos respecto a los vehículos que circulan por calle La Filosofía

-Se establecerá un nuevo paso para peatones en calle Arquitectura, entre la calle Física y la Residencia Alábega, para que conecte la acera de los impares con la calle Física.

-Se colocará una señal de prohibido girar a la izquierda en el vial de Avenida de la Mancha previo a la intersección con calle Maratón.