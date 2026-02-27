Literariamente hablando, Albacete volverá a teñirse de negro del 2 al 8 de marzo con la celebración del III Festival de Novela Negra Alblackcete, una cita cultural ya consolidada que regresa con una ambiciosa programación que combina literatura, criminología, artes escénicas y divulgación educativa, posicionando a la ciudad como referente nacional del género noir.

La iniciativa, dirigida por la escritora Lola P. Nieva, está enmarcada en el programa provincial de Animación a la Lectura que impulsa la Diputación de Albacete a través de su Servicio de Educación y Cultura y cuenta con la implicación de numerosos profesionales de la cultura, la educación y la creación artística.

Charlas con autores y autoras de primer nivel, mesas redondas, conferencias especializadas, rutas temáticas, encuentros en institutos, propuestas escénicas y actividades participativas conforman un festival que apuesta por acercar la cultura a todos los públicos, fomentar el pensamiento crítico y despertar el interés por la lectura desde edades tempranas.

El diputado de Educación y Cultura, Miguel Zamora, ha subrayado que Alblackcete es un magnífico ejemplo de cómo la cultura siempre es un motor de aprendizaje, de participación ciudadana y de dinamización social. “Desde la Diputación seguimos apostando por proyectos que conectan literatura, educación y territorio y que, además, dan visibilidad al talento local junto a grandes nombres del panorama nacional”, ha explicado.

Literatura, misterio y escena en distintos espacios de la ciudad

El festival se desarrollará en enclaves como el Chalet Fontecha, institutos de enseñanza secundaria y el Teatro de la Paz, y reunirá a escritores, criminólogos, psicólogos, forenses, actores y divulgadores en una programación diversa que incluye: encuentros literarios y firmas de libros; mesas redondas sobre novela negra contemporánea; conferencias de criminología y true crime; rutas urbanas y visita guiada al cementerio; actividades educativas en IES; y propuestas de artes escénicas para público general.

Todo ello con el objetivo de explorar la narrativa negra desde múltiples miradas y acercarla tanto a lectores habituales como a nuevos públicos.

Invitaciones gratuitas desde este 16 de febrero

Las actividades que acogerá el Chalet Fontecha de la Diputación serán de acceso libre hasta completar aforo. Las rutas ‘Albacete Misterioso’, ‘Turismo Negro’ y los espectáculos del Teatro de la Paz serán gratuitos con invitación (pueden recogerse a partir de este 16 de febrero en la conserjería de la Diputación de Albacete y en la propia conserjería del Teatro de la Paz).

Desde la institución provincial animan a la ciudadanía a participar en esta propuesta cultural “que convierte la lectura en experiencia viva y compartida”, en palabras del diputado, quien ha remarcado que “Alblackcete demuestra que la cultura también puede ser cercana, sorprendente y profundamente educativa”.

El III Festival Alblackcete se celebra del 2 al 8 de marzo de 2026 y todas sus actividades cuentan con aforo limitado.