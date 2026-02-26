El nuevo edificio del Parque Científico y Tecnológico de Albacete busca nuevas empresas del sector

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la licitación del nuevo edificio, concretamente el número 6, del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en su sede de Albacete. Con una inversión cercana a los 10 millones de euros, el Ejecutivo sigue dando pasos para seguir acogiendo a empresas de I+D+i que quieren instalarse en un centro que no para de crecer.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha adelantado que era necesario dar un impulso al parque y ampliar sus instalaciones, porque ahora mismo no hay espacio disponible, pero sí hay demanda de nuevas compañías que quieren ubicarse en él. Está previsto que las obras se desarrollen entre los años 2026, 2027 y 2028.

“Hace solo dos meses autorizamos el préstamo del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, y hoy ya damos luz verde a su construcción al aprobar la licitación del que será la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Albacete”, ha reconocido Padilla.

Gracias a esta ampliación, el parque aumentará su capacidad en casi un 60 por ciento, y es que, como ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, la intensa actividad que está teniendo en los últimos años hacía necesario crecer en instalaciones para crecer en empresas y en trabajadores. Y esa es la apuesta del Ejecutivo del presidente García-Page, un modelo empresarial con una importancia especial en la investigación tecnológica.

Padilla ha recordado el fuerte crecimiento que ha experimentado en los últimos años, pasando en solo cinco años de 40 empresas y 610 trabajadores en 2020, a 69 empresas y 1.600 trabajadores en la actualidad.

En palabras de Padilla, la estrategia del Gobierno regional se sustenta en varias líneas de actuación: inversión en I+D+i; en espacios donde se pueda desarrollar esa I+D+i, sin olvidar el impulso dado a la universidad como otra fuente del saber. Inversión en conocimiento, en espacios para desarrollarlo y en una universidad fuerte definen el camino marcado por el Ejecutivo para situar a Castilla-La Mancha a la cabeza.

El nuevo edificio va a permitir acoger a nuevas empresas de sectores estratégicos, pero si ampliamos el foco, podemos decir que en los últimos 10 años con el presidente García-Page al frente, éstas han aumentado en 23.000 nuevas empresas.