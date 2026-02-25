El Grupo de Desarrollo Rural Sierra del Segura inicia la creación de nuevos centros de interpretación en Nerpio y Socovos

El Grupo de Desarrollo Rural Sierra del Segura ha iniciado la creación y mejora de varios centros de interpretación y espacios musealizados en la comarca, concretamente en los municipios de Nerpio y Socovos, con el fin de ofrecer una lectura más completa y atractiva de los recursos del territorio. La actuación está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Sierra del Segura – Destino Turístico Sostenible”, financiado con fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Con esta iniciativa se pretende poner en valor el patrimonio natural, histórico y cultural del territorio, reforzar la identidad turística de la Sierra del Segura y mejorar la calidad de la experiencia de las personas visitantes, mediante espacios interpretativos modernos, accesibles y adaptados a los criterios actuales de sostenibilidad, eficiencia energética y digitalización.

Centro de Interpretación del Universo de la Sierra del Segura y del Observatorio Turístico

En Nerpio se impulsará la creación del Centro de Interpretación del Universo de la Sierra del Segura y del Observatorio Turístico, además de la renovación museográfica del Museo del Taibilla. La intervención incorporará nuevos contenidos expositivos, recursos audiovisuales y propuestas inmersivas, respetuosas con el entorno y con los espacios históricos existentes. En Socovos, las actuaciones se centrarán en la musealización del Castillo del municipio y del espacio expositivo de La Solana. Ambas intervenciones reforzarán la interpretación del patrimonio histórico, arqueológico y cultural del municipio, al tiempo que consolidarán su integración en la red comarcal de recursos turísticos.

El presidente del Grupo de Desarrollo Rural Sierra del Segura, Federico Moreno, aseguró que “con estos centros de interpretación damos un paso importante para explicar mejor quiénes somos, qué patrimonio tenemos y cómo queremos que se disfrute, apostando por un turismo respetuoso, de calidad y alineado con el futuro de la Sierra del Segura”. En este sentido, apuntó que “estas actuaciones responden a la necesidad de dotar al territorio de infraestructuras culturales y turísticas de calidad, capaces de diversificar la oferta, mejorar la competitividad turística del destino, favorecer la desestacionalización y distribuir mejor los flujos de visitantes en la comarca”. Los proyectos de creación y mejora de centros de interpretación y musealización de espacios incorporan criterios de eficiencia energética, accesibilidad universal, sostenibilidad ambiental y respeto al patrimonio, cumpliendo con el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente, exigido por los fondos europeos.