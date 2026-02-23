El Día de las Gachas Manchegas será a bebenificio de AMAC

El ‘II Día Internacional de las Gachas Manchegas’ tendrá lugar en el marco del festival del humor de Castilla La Mancha que debe su nombre a este plato tradicional.

La programación de esta jornada, que será el sábado, 7 de marzo, en el Centro Comercial Imaginalia, comenzará a las 13.00 horas con el reparto de las gachas y estará amenizada por el cómico Agustín Durán. Por la tarde llegará el turno de las actuaciones con la participación de Pablo Carbonell y Frutos Secos Rumba y la sesión del D.J Modesto Colorado. El punto dulce del día correrá a cargo de Miguelitos Ruiz.

Desde AMAC, su presidenta, Llanos Sánchez, ha agradecido el gesto que se tiene con la entidad, y ha explicado que el dinero recaudado se destinará a las obras del Centro de Rehabilitación de pacientes oncológicos. “Un sueño por cumplir”, ha dicho, que será la primera propiedad privada de Amac y donde se realizarán todos los talleres que la asociación oferta.

Las entradas, disponibles a un precio de 7€, están a la venta en la web del Festival, en el Centro Comercial Imaginalia y también en la sede de AMAC.