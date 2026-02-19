La ONG "En bici sin edad" busca voluntarios: tú puedes ser uno de ellos

La ONG ‘En bici sin edad’ de Albacete, cuya misión es la mejora del bienestar de personas de edad avanzada y/o con discapacidad, celebrará el sábado 28 de febrero su undécima sesión formativa con carácter gratuito. Esta acción dará comienzo a las 18 h, en Casa Carretas (Albacete).

La reunión, dirigida a personas mayores de 18 años, dotará a los participantes de herramientas, conocimientos y capacidades para que se enriquezcan de forma personal y en el desarrollo de su propia acción, y les permitirá iniciar un voluntariado en la entidad.

Las inscripciones ya pueden realizarse a través del siguiente correo electrónico: albacete@enbicisinedad.org., y en el número de teléfono 637 087 568

La delegación albacetense del movimiento ‘En bici sin edad’ se fundó en 2018, tras una visita a los capítulos locales de San Sebastián-Donosti y Barcelona, y el asesoramiento de la delegación británica de Inverness (Escocia). Forma parte de un programa sociosanitario mundial, nacido en Copenhague (Dinamarca), en el año 2012, impulsado por Ole Kassow y Dorthe Pedersen, bajo el nombre de ‘Cycling Without Age’; cuenta con más de 2.500 delegaciones en 50 países, y 20.000 voluntarios.

En Albacete, existe un cuerpo de voluntariado que sobrepasa las 280 personas, aunque, siempre con una necesidad constante de incorporar nuevas caras a sus filas, a través de sesiones formativas semestrales. Actualmente, en la capital castellano-manchega atendemos, de forma permanente, a usuarios provenientes de residencias asistidas y de mayores, centros de día de personas de edad avanzada y/o con discapacidad, viviendas tuteladas, Cadig, domicilios, y, puntualmente, participan estudiantes de centros de educación primaria, enseñanza media y superior.