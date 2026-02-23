Plena inclusión CLM inicia una línea de colaboración con el Centro de la Mujer de Albacete

Durante el pasado año, y en el marco del trabajo desarrollado junto a promotoras de igualdad y distintos recursos especializados en mujer, Plena inclusión Castilla-La Mancha estableció un primer contacto con el Centro de la Mujer de Albacete con el objetivo de dar a conocer su labor y explorar posibles vías de colaboración.

De este encuentro surgió la necesidad de impulsar una línea conjunta de trabajo que facilite que las mujeres con discapacidad intelectual de Albacete puedan acceder a este recurso, ser atendidas y contar con él como espacio de referencia en igualdad de condiciones. En este proceso, el papel de Asprona resulta fundamental para avanzar en esta nueva etapa de coordinación.

Este pilotaje ha surgido de manera natural a partir del interés mutuo generado por las intervenciones que ambas entidades desarrollan. La experiencia ha puesto de manifiesto la importancia de crear sinergias entre organizaciones para mejorar la respuesta a las necesidades detectadas.

Actualmente, se ha comenzado a trabajar de forma coordinada, compartiendo actuaciones y explorando posibles alianzas que permitan ofrecer una atención más ajustada y accesible para las mujeres con discapacidad intelectual.

Desde Plena inclusión Castilla-La Mancha se continúa avanzando para que las mujeres con discapacidad intelectual puedan hacer uso de los recursos universales como ciudadanas de pleno derecho, promoviendo su acceso en igualdad a los servicios dirigidos a toda la población.

Esta colaboración con el Centro de la Mujer de Albacete se plantea como un primer paso hacia futuras alianzas con otros centros de la mujer de la región.