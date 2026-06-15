Festivales

Leturlama desvela su programación por días con grupos como Siloé, Camela o Sanguijuelas del Guadiana

Se celebrará del 16 al 18 de julio en Letur, de día y de noche, en el recinto de conciertos, en el Polideportivo San Antón.

Onda Cero Albacete

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Leturalma 2026
Leturalma 2026 | Leturalma

El festival Leturalma presenta el cartel completo y por días de su novena edición que se celebrará del 16 al 18 de julio, en Letur, en el recinto de conciertos, en el Polideportivo San Antón.

Además, la organización apuesta por convertir las jornadas diurnas del viernes y sábado en una experiencia integral, para todos los públicos, que une la música de vanguardia con el entorno rural y el ambiente familiar que caracteriza al “festival más bonico del verano”.

PROGRAMACIÓN POR DÍAS

JUEVES, 16 DE JULIO

La apertura del festival estará encabezada por el flamenco de Arcángel, el rock urbano de Porretas y el techno-pop de OBK

VIERNES, 17 DE JULIO

  • SILOÉ + LEIRE MARTÍNEZ
  • BIZNAGA + SIDECARS + HOONINE
  • SANGUIJUELAS DEL GUADIANA
  • ROSALINDA GALAN + HERMANOS JONES
  • DJ PILTRA + DJ PELIGRO + EMO DJ
  • FRANCIS ZAFRILLA

SÁBADO, 18 DE JULIO

  • ARTISTA SORPRESA
  • CAMELA + ESKORZO
  • LA PERRA BLANCO + ALDHARA
  • ANAUT + JAGUAYANO + WACHERAS
  • GUATEQUE CÓSMICO + FRANCO HERRAIZ + ALCAFLY
  • CUENTOS CON ALAS
  • RONDA MOTILLEJA + TROVEROS DEL SURESTE

ABONOS Y ENTRADAS DE DÍA A LA VENTA EN TICKETVIP

Los abonos y las entradas de día para asistir a la experiencia completa de Leturalma 2026 ya se encuentran a la venta a través de la ticketera oficial Ticketvip.

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