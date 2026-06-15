Leturlama desvela su programación por días con grupos como Siloé, Camela o Sanguijuelas del Guadiana

El festival Leturalma presenta el cartel completo y por días de su novena edición que se celebrará del 16 al 18 de julio, en Letur, en el recinto de conciertos, en el Polideportivo San Antón.

Además, la organización apuesta por convertir las jornadas diurnas del viernes y sábado en una experiencia integral, para todos los públicos, que une la música de vanguardia con el entorno rural y el ambiente familiar que caracteriza al “festival más bonico del verano”.

PROGRAMACIÓN POR DÍAS

JUEVES, 16 DE JULIO

La apertura del festival estará encabezada por el flamenco de Arcángel, el rock urbano de Porretas y el techno-pop de OBK

VIERNES, 17 DE JULIO

SILOÉ + LEIRE MARTÍNEZ

BIZNAGA + SIDECARS + HOONINE

SANGUIJUELAS DEL GUADIANA

ROSALINDA GALAN + HERMANOS JONES

DJ PILTRA + DJ PELIGRO + EMO DJ

FRANCIS ZAFRILLA

SÁBADO, 18 DE JULIO

ARTISTA SORPRESA

CAMELA + ESKORZO

LA PERRA BLANCO + ALDHARA

ANAUT + JAGUAYANO + WACHERAS

GUATEQUE CÓSMICO + FRANCO HERRAIZ + ALCAFLY

CUENTOS CON ALAS

RONDA MOTILLEJA + TROVEROS DEL SURESTE

ABONOS Y ENTRADAS DE DÍA A LA VENTA EN TICKETVIP

Los abonos y las entradas de día para asistir a la experiencia completa de Leturalma 2026 ya se encuentran a la venta a través de la ticketera oficial Ticketvip.