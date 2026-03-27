Jornada sobre la detección y el manejo de síntomas de la demencia con cuerpos de Lewy en las farmacias

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete ha celebrado una Jornada informativa sobre reconocimiento de síntomas y manejo de la demencia con cuerpos de Lewy en las farmacias comunitarias, fruto del convenio de colaboración suscrito entre el órgano colegial y la Asociación nacional para la investigación contra la demencia de cuerpos de Lewy (Asinlewy).

Silvestre recordó que ambas entidades llevan tiempo organizando esta jornada formativa, dada la importancia por el número de afectados que tiene ya esta demencia, que sigue siendo una gran desconocida, pero no por ello una enfermedad rara. “Es cierto que se confunde con otras patologías neurodegenerativas, como el párkinson o el alzhéimer, pero tiene otras particularidades”, agregó el presidente del órgano colegial, que insistió en que el interés de la jornada radica “en la contribución que desde la farmacia podemos hacer en una primera detección o en la orientación a los propios pacientes o cuidadores que llegan a las oficinas, como una primera predicción, para lógicamente derivar a los especialistas médicos para su exploración”.

Reconoció el presidente de los farmacéuticos albaceteños que la demencia de cuerpos de Lewy tiene un tratamiento farmacológico “que en algunos casos tiene cierta complejidad en su manejo, de ahí la importancia de que el farmacéutico conozca este tipo de demencia para mejorar la adherencia terapéutica y el control de síntomas de la enfermedad”.

Por su parte, el también farmacéutico e investigador Enrique Niza agradeció al Colegio de Farmacéuticos su colaboración, y aclaró que “esta enfermedad que es tratada como rara no lo es, porque es bastante frecuente, con 120.000 afectados en España, convirtiéndose en el segundo tipo de demencia superada sólo por el alzhéimer”. Por ello, opinó que su abordaje debe ser integral, “y considero que es vital el rol del farmacéutico como catalizador en los procesos de diagnóstico y manejo del paciente”.

La doctora Inmaculada Feria, facultativo especialista de Neurología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, informó a los asistentes a la jornada de los diferentes tipos de demencia y diferencias. “La demencia es un síndrome, que puede estar producido por muchas causas, que implica una afectación muy grave, donde ya la persona ha perdido su autonomía, pero hasta llegar a ese momento, la persona afectada pasa por otros síntomas que no son tan importantes, pero es necesario conocerlos para hacer en esas fases más precoces un diagnóstico, porque en cuando podemos hacer una intervención con el paciente”.

Entre otros conceptos, la doctora Feria expuso lo que es el envejecimiento fisiológico, lo que es el deterioro cognitivo subjetivo, el deterioro cognitivo leve, y la demencia, que es la afectación mayor del síndrome”.

La neuróloga del CHUA destacó que “la demencia de cuerpos de Lewy está infradiagnosticada porque se manifiesta con múltiples caras y síntomas, que a veces pueden pasar más desapercibidos”, al tiempo que reconoció que “cada vez detectan más casos de este tipo de demencia en la consulta monográfica de Neurología”.

También la farmacéutica comunitaria en Casas de Juan Núñez, Elena Quijano, habló del rol del farmacéutico en la demencia por cuerpos de Lewy, destacando que “cada vez nos encontramos con más pacientes que están sin diagnosticar, y nuestra labor en este sentido, es derivarlos a los especialistas médicos, para que hagan una valoración de su situación y los síntomas que tienen”.

Quijano comentó que “la medicación para tratar la demencia es compleja, con muchas interacciones, y muchos riesgos, de ahí la importancia de estas jornadas, aunque los farmacéuticos tenemos muchas herramientas para poder ayudar a los pacientes y sus familiares”.

Enrique Niza ofreció una ponencia donde expuso los tratamientos en investigación sobre esta patología. “Ahora mismo hay tres ensayos que están en fase tres, con lo que tienen todavía un largo recorrido hasta que puedan llegar a la fase clínica y por tanto a los pacientes”