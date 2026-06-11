El Jardín Botánico inaugura un centro de interpretación de la fauna

El concejal de Proximidad Carlos Calero, asistió en el Jardín Botánico a la inauguración de un Centro de Interpretación de la Fauna del propio espacio verde, instalado en una caseta de madera construida al efecto. Según Calero será "un nuevo aliciente para los visitantes que acuden a nuestro Jardín Botánico, más de 33.500 el pasado año, ya que es una entidad que además de su labor investigadora y de conservación de la flora cumple una importante labor de difusión y formación”.

Caseta de 15 metros cuadrados

La caseta, de 15 metros cuadrados, surge de un proyecto financiado por la Fundación Globalcaja y contiene paneles explicativos de la fauna y su relación con el entorno. Se presta atención a los equilibrios ecológicos sobre los que se sustenta la gestión de las plantas del Jardín Botánico, “para poner en valor su papel favorecedor de la biodiversidad y difundir el conocimiento sobre las especies animales presentes en el Jardín”, señaló el edil. Los paneles contienen textos sencillos acompañados de ilustraciones realizadas por el divulgador Guillermo García-Saúco, así como una reproducción en tamaño real de una garza real, dado que se trata de una especie muy representativa y que con frecuencia visita las lagunas del Jardín Botánico

La caseta alberga otros elementos como cajas nido y hotel de insectos, y complementa el Jardín de Insectos, otra infraestructura divulgativa que ya existe en el Jardín gracias también a Fundación Globalcaja. Precisamente en el Día Mundial del Medio Ambiente, Calero se mostró convencido de que “este nuevo recurso va a contribuir a fomentar actitudes ambientales respetuosas hacia el entorno natural, porque conocer nuestro entorno es el primer paso para respetarlo y cuidarlo”.