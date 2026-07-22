Investigado por circular a gran velocidad y con el tacógrafo manipulado

Especialistas en transportes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete han investigado al conductor de un vehículo articulado, de 54 años de edad, residente en una localidad de la provincia de Albacete, como presunto autor de un delito de falsedad documental, por la manipulación fraudulenta de los aparatos de control del mismo.

Las investigaciones se iniciaron a raíz del visionado de un video que circulaba por una conocida aplicación de mensajería instantánea donde se podía ver el habitáculo interior de un turismo que circulaba por una autovía y desde el cual uno de sus ocupantes grababa el momento en que era adelantado por un vehículo articulado compuesto de cabeza tractora y semirremolque a una velocidad notoriamente superior a la establecida para este tipo de vehículos (90 km/h)

Las pesquisas realizadas por los especialistas de la Guardia Civil de Tráfico permitieron identificar al titular del vehículo infractor y tras la realización de las pruebas periciales pertinentes, se pudo verificar la manipulación del dispositivo obligatorio de transporte profesional. En concreto, se pudieron acreditar irregularidades tales como que el vehículo, en al menos en dos ocasiones, estuvo en circulación mientras el tacógrafo registraba tiempos de descanso para el conductor e incluso que se desplazó a velocidades superiores a los 150 km/h.

Este tipo de manipulaciones en los sistemas de control permite a los conductores alterar a su voluntad los regímenes de conducción y descanso obligatorios establecidos para los vehículos destinados al transporte de mercancías y viajeros, posibilitando la realización de jornadas de trabajo superiores a las permitidas, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial.

Las diligencias instruidas por efectivos del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete, fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete.

[[H3:Consecuencias legales]]

Los hechos descritos podrían ser castigados, según establece el artículo 392.1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 390.1.2. del mismo texto legal, con la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, ya que los registros del tacógrafo son documentos oficiales y que la manipulación del mismo altera los datos esenciales que registra.

La Guardia Civil de Tráfico recomienda adecuar siempre la velocidad a las condiciones de la vía, del tráfico y meteorológicas, extremar la precaución en travesías y zonas urbanas, donde conviven vehículos y peatones; respetar la señalización y los límites establecidos, además de conducir de forma responsable y atenta en todo momento.

Finalmente, y en lo relativo al aparato tacógrafo, se reseña que su manipulación y, por tanto, incorrecto funcionamiento, pueden afectar de manera directa a sistemas de seguridad del vehículo como los de frenado, o distribución de frenada que previenen el bloqueo de ruedas (ABS), precisamente en vehículos cuya circulación entraña un riesgo superior para la seguridad vial por sus dimensiones y peso.