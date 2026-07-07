Investigado por acceder de forma ilícita a las redes sociales de su expareja

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Albacete, de 24 años de edad, por un delito de descubrimiento y de revelación de secretos, tras acceder sin autorización a las redes sociales de su expareja y consultar sus comunicaciones privadas. algo de lo que tuvo conocimiento tras la denuncia presentada por la víctima, quien manifestó que terceras personas estaban accediendo a sus perfiles en redes sociales y consultando sus conversaciones privadas.

Las comprobaciones realizadas permitieron obtener distintos indicios técnicos relacionados con las conexiones efectuadas a las cuentas afectadas y las pesquisas desarrolladas por la Guardia Civil permitieron esclarecer los hechos y determinar que detrás de los accesos no autorizados se encontraba la expareja sentimental de la denunciante, habiéndose realizado dichos accesos mediante el uso ilícito de sus credenciales de acceso, lo que posibilitó al investigado entrar en sus perfiles de redes sociales y consultar información y comunicaciones de carácter privado.

Las diligencias policiales instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete Plaza nº3 que ha entendido de las actuaciones.

Ciberviolencia de género

La violencia de género también puede manifestarse en el entorno digital mediante conductas destinadas a controlar, vigilar o vulnerar la intimidad de la víctima a través de las nuevas tecnologías. Algunos ejemplos de este tipo de violencia de género son el acceso no autorizado a cuentas personales o perfiles en redes sociales, la supervisión de comunicaciones privadas, la exigencia de contraseñas, el control de la actividad digital o la difusión de información e imágenes sin consentimiento.

Estas conductas pueden ocasionar graves perjuicios a las víctimas, afectando a su intimidad, libertad y seguridad, por lo que la Guardia Civil mantiene un firme compromiso en su prevención, investigación y persecución, recordando que cualquier acceso nom autorizado a cuentas personales o comunicaciones privadas puede constituir un delito.

Consejos en la gestión de contraseñas

· Gestione personalmente sus propias contraseñas, no facilitándoselas a ninguna otra persona. Si, en algún momento las ha facilitado a un tercero, cámbielas lo antes posible para evitar que éste pueda apropiarse de ellas.

· Para la creación de la contraseña no utilice datos que puedan identificarlo (nombre, apellidos, dni, teléfono, nombre hijos, etc.).

· Tanto en las cuentas de correo electrónico, como en foros o redes sociales es recomendable utilizar claves o contraseñas de 8 a 12 caracteres, que contengan letras minúsculas, mayúsculas, números y símbolos.

· Si se conecta a redes wifi abiertas no consulte ninguna página en la que tenga que introducir sus contraseñas.

· Modifique periódicamente las contraseñas de acceso a sus cuentas.

· Nunca entregue sus claves de acceso tras peticiones vía telefónica, postal o telemática, hágalo siempre presencialmente.