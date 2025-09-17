“Igualando derechos” es el lema del Día Mundial del Alzheimer 2025

El próximo 21 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Alzheimer y, en Albacete, la Asociación de Alzheimer lo celebrará el martes 23 de septiembre, con una serie de actividades abiertas a la ciudadanía para sensibilizar, reivindicar derechos y dar visibilidad a las personas afectadas por la enfermedad y a sus familias.

Este año, bajo el lema “Igualando derechos ”, se quiere poner de relieve que, conforme avanza la enfermedad y sus consecuencias, los derechos de las personas con Alzheimer se ven limitados. Desde el movimiento asociativo se exige igualdad de trato y reconocimiento como colectivo específico, con las mismas garantías sociales, sanitarias y legales que otros grupos de población.

La Asociación de Alzheimer de Albacete invita a participar en las siguientes actividades:

Mesas de postulación: Durante toda la jornada, mesas informativas y de recaudación estarán presentes en diferentes puntos de la ciudad. En ellas, voluntarios de la Asociación ofrecerán información sobre la enfermedad y recogerán aportaciones solidarias para financiar los programas de atención.

Lectura del Manifiesto que tendrá lugar a las 18:00 horas en la Plaza del Altozano donde usuarios del Programa de Atención Temprana (PAT) darán voz al comunicado en el que la Asociación de Alzheimer de Albacete recoge las principales reivindicaciones y necesidades de las personas afectadas por la enfermedad y sus familias, dando voz a un colectivo que exige igualdad de derechos, atención específica y un compromiso real por parte de la sociedad y las administraciones.

CEAFA estima que el Alzheimer afecta en España a casi 5 millones de personas, lo que equivale al 11% de la población entre enfermos y cuidadores.

Las principales demandas de este 2025 son:

 Igualdad de derechos: reconocimiento como colectivo específico, evitando la

inclusión en normativas generalistas que no responden a sus necesidades.

 Derecho a ser escuchados y comprendidos: con atenciones adaptadas y no

genéricas.

 Diagnóstico temprano y certero: reduciendo el 30-40% de casos sin diagnóstico y

garantizando procesos ágiles.

 Avances en investigación y tratamientos: acceso equitativo a los nuevos fármacos

aprobados en Europa y consolidación de terapias no farmacológicas.

 Atenciones sociales específicas: marcos normativos adecuados, reconocimiento

legal de la figura del cuidador y dotación suficiente en políticas sociales.

 Reconocimiento social y político: igualdad de trato con otros colectivos como

discapacidad, enfermedades crónicas o salud mental.

Acerca de la Asociación de Alzheimer en Albacete

La Asociación de familiares de personas con Alzheimer de Albacete atiende de manera integral a personas con Alzheimer y otras demencias, y brinda apoyo a sus familias y cuidadores. Actualmente desarrolla los siguientes programas y recursos:

 Centro de Día Terapéutico: 85 usuarios

 SEPAP MejoraT: 43 usuarios

 Mente Sana: 10 usuarios

 Fisioterapia a domicilio: 5 usuarios

 Descarga Familiar – Ayuda a domicilio: 13 usuarios (apoyo en cuidados y

atención personal para aliviar la carga de los familiares)

 Programa de Atención Temprana (PAT): 10 usuarios

 Socios/as: 560