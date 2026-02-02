Identificado el aficionado que lanzó un plátano a Vinicius en el Belmonte

El pasado día 14 de enero durante el partido de Copa del Rey que enfrentó al Albacete Balompié SAD con el Real Madrid en el estadio Carlos Belmonte, un espectador que se encontraba presenciado el encuentro desde la tribuna, arrojó una piel de plátano al jugador del Real Madrid Vinicius durante un lance del juego, entendiéndose esta acción como un claro signo de racismo contra el deportista.

Gracias a los medios técnicos y el dispositivo de seguridad establecido por la Policía Nacional con motivo del citado encuentro de fútbol, el espectador que realizó esta acción pudo ser plenamente identificado, siendo propuesto para sanción administrativa a tenor de la Ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.