Hellín desarrollará sesiones clínicas para extender la investigación en Atención Primaria

La Gerencia de Atención Integrada de Hellín, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha iniciado un ciclo de sesiones clínicas para extender la cultura de la investigación a Atención Primaria. La primera se ha celebrado en Tobarra, con la participación de 21 profesionales. Estas sesiones las está llevando a cabo el coordinador de investigación e innovación de la Gerencia de Atención Integrada de Hellín, José Sánchez Espinosa, quien afirmaba que “es importante transmitir en los centros de salud hacia dónde va el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha”.

La charla comenzó con la elaboración de un DAFO. Esta es una herramienta de análisis estratégico que sirve para identificar los factores que pueden influir en un proyecto, una organización o una línea de trabajo en investigación. Así, los profesionales del Centro de Salud de Tobarra han podido identificar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades respecto a iniciar un trabajo de investigación.

Una vez completada esta fase, Sánchez Espinosa pasó a detallar el origen y la estructura del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha. Una institución creada en junio de 2022, tras la firma del convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá.

97 grupos de investigación

Actualmente el IDISCAM, dirigido por Manuel Sánchez, cuenta con 97 grupos de investigación y 12 plataformas de apoyo. Un total de 1.041 profesionales están adscritos a alguna de las seis áreas de trabajo. Además, se está haciendo especial hincapié en estos grandes ejes: cáncer, fragilidad, envejecimiento y Atención Primaria. “La investigación es un aspecto irrenunciable en el ámbito clínico”, ha dicho Sánchez Espinosa y ha insistido a los compañeros en que “la investigación no solo es cosa de hospitales y de los laboratorios, también se puede hacer en Atención Primaria”. El IDISCAM está concebido como un espacio de investigación biomédica multidisciplinar, con el objetivo de promover, desarrollar, transferir, gestionar y difundir la investigación, el conocimiento científico y tecnológico, la innovación, la docencia y la formación en el ámbito de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud para contribuir a la prevención de la enfermedad, a la promoción y protección de la salud, al tratamiento y rehabilitación de la enfermedad y a elevar el grado de conocimiento sobre la salud de la población, así como gestionar la investigación de las entidades que la integran. En este contexto, el papel de la Atención Primaria puede ser fundamental en investigación.