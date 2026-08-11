El Grupo Municipal Socialista exige al alcalde Manuel Serrano que reponga la placa de recuerdo a ‘Las Trece Rosas’ del Paseo de Circunvalación

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete ha registrado formalmente una solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia en la que exige la reparación o, en su caso, la total reposición de la placa de homenaje a Las Trece Rosas ubicada en el Paseo de Circunvalación, tras sufrir graves actos de vandalismo que la han dejado completamente destrozada.

Así lo pudieron comprobar las personas que asistieron ayer, 5 de agosto, al homenaje que anualmente se brinda a Las Trece Rosas y a Las Quince de Albacete en la rosaleda de la calle Hellín. Se trata de una placa impulsada por asociaciones memorialistas que recordaba a las jóvenes fusiladas por la dictadura franquista en Madrid el 5 de agosto de 1939, apenas cuatro meses después de finalizar la Guerra Civil. Esta placa ha sido objeto de numerosos actos vandálicos en su corta historia.

En el escrito presentado, el Grupo Socialista recuerda la obligación legal que existe de garantizar la conservación y dignificación de estos espacios. Asimismo, el PSOE señala que, conforme a la legislación de Régimen Local, es una obligación irrenunciable del Consistorio el mantenimiento, limpieza y reposición del mobiliario urbano. En la misma iniciativa, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado que se actúe de igual manera con el resto de elementos de memoria democrática vandalizados o deteriorados en la ciudad.

A este respecto, hay que recordar que ya el pasado mes de octubre de 2025, el PSOE pidió públicamente la reparación de estos elementos ante el lamentable estado que presentaban, incluido el monolito situado frente a la Posada del Rosario, instalado para rendir homenaje a las 750 personas fusiladas en las tapias del cementerio de Albacete entre 1939 y 1948, así como a quienes perdieron la vida en las cárceles de la posguerra por el trato inhumano recibido.