Gobierno de Castilla-La Mancha y APEHT analizan las medidas de seguridad alimentaria a implementar en la Feria de Albacete

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y la delegada de Sanidad, Juani García, (acompañada de personal del servicio), han mantenido un encuentro con representantes de la APEHT, encabezados por su presidente, David Giménez, para analizar las medidas a implementar en materia de seguridad alimentaria durante la Feria de Albacete.

La reunión ha servido para repasar la hoja de recomendaciones impulsada desde la Consejería de Sanidad y para incidir en la necesidad de mantener unas condiciones apropiadas de higiene, conservación y manipulación de los alimentos, así como un adecuado control de la trazabilidad. A ello se suma la importancia de hacer una correcta campaña de información en lo relativo a alérgenos y productos con el fin de ofrecer las máximas garantías a las personas que visiten el recinto ferial.

Durante la reunión, se han destacado los resultados de años anteriores (en los que el número de denuncias ha descendido), y se ha valorado la relevancia de la prevención. Factor diferencial que constituye una herramienta fundamental para evitar riesgos. En este sentido, se ha reconocido y se ha agradecido la colaboración a los y las profesionales de la hostelería que desarrollan su actividad en los establecimientos de restauración instalados en el recinto ferial, destacando igualmente el papel que desempeñan los inspectores e inspectoras de Salud Pública durante estos días.

Junta y APEHT han coincidido un año más en la importancia de mantener la colaboración y reforzar las medidas preventivas para que la actividad hostelera durante la Feria de Albacete se desarrolle con las máximas garantías de seguridad alimentaria y se han comprometido a seguir trabajando juntos.