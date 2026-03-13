‘Gente guapa’ un proyecto educativo y cultural que cuenta con el apoyo del gobierno de Castilla-La Mancha

La Casa de la Cultura José Saramago acoge la exposición Gente Guapa 16, una muestra que reúne los trabajos finales e integrados realizados por el alumnado de los ciclos formativos de grado medio y grado superior de la Escuela de Arte Albacete.

La exposición, que reúne 56 proyectos, ha sido inaugurada por la coordinadora provincial de Cultura, Mercedes Márquez, que ha puesto en valor la trayectoria de una cita que este año abarca distintas disciplinas vinculadas a la gráfica, la imagen, la fotografía, la ilustración y otros lenguajes trabajados en los ciclos formativos de Diseño de Interiores, Animación, Amueblamiento, Gráfica Interactiva, Gráfica Impresa y Fotografía.

La exhibición podrá visitarse del 4 al 19 de marzo y ofrece una panorámica del talento emergente formado en la Escuela a través de proyectos que reflejan los procesos de investigación, experimentación formal y desarrollo técnico propios de la formación artística contemporánea.

‘Gente Guapa’ se ha consolidado como una cita anual que permite al público conocer de primera mano el resultado del trabajo académico del alumnado en su fase final, funcionando además como plataforma de visibilidad para creadores que inician su trayectoria profesional en el ámbito de las artes y el diseño.