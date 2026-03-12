Albacete ya cuenta con su primer 'Cajero de Atención Ciudadana'

El alcalde Manuel Serrano ha presentado en el Centro Ágora el primer ‘Cajero de atención ciudadana’ que se pone en funcionamiento en Albacete, el denominado Ciberkiosko, un proyecto que ha supuesto una inversión de 16.000 euros y al que el alcalde se ha referido como “el Ayuntamiento en tu barrio”. Serrano y el resto de asistentes han podido comprobar el funcionamiento de un punto de atención interactivo que permite realizar trámites municipales de forma autónoma sin desplazarse a las dependencias que corresponda, y sin necesidad de acudir a un banco o utilizar dispositivos personales. También ha destacado que “ponemos en marcha este nuevo servicio en un centro de referencia como es el Ágora. En los centros socioculturales del Ayuntamiento hay mucha vida, son hervideros de actividad de los vecinos y de nuestro rico tejido asociativo, y pueden servir también. gracias a los modernos medios telemáticos, para acceder a información municipal y tener el Ayuntamiento en un entorno próximo”.

Impulsar digitalización

Serrano ha asegurado que “seguimos avanzando en el objetivo de impulsar la digitalización para tener una administración más ágil y acercar los servicios y recursos municipales a todos los ciudadanos, sin cita previa ni esperas. Se trata de un proyecto piloto, que con toda probabilidad extenderemos a otros barrios y distritos de la ciudad cuando comprobemos que todo funciona correctamente”. El dispositivo apuesta también por la accesibilidad universal, dado que cumple con la normativa vigente en materia de accesibilidad, incorpora doble pantalla táctil a distintas alturas, sistema de lectura de pantalla con voz, opciones de alto contraste, aumento de pantalla de texto, avisos auditivos y etiquetado en braille. De esta forma se facilita el uso por parte de personas mayores o con discapacidad, y con ello nos aseguramos de que nadie quede excluido de los nuevos servicios digitales que ofrecemos”.

El personal municipal del Centro Ágora recibirá la formación necesaria por parte de la empresa instaladora, para así poder ayudar a los vecinos que quieran utilizar este nuevo recurso. Con esta nueva oficina de autoservicio, o Cajero Ciudadano Electrónico, los ciudadanos podrán obtener volantes de empadronamiento, podrán presentar instancias generales y también pagar los tributos municipales mediante documentos normalizados C60. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Albacete “refuerza su compromiso con la modernización administrativa, la mejora de la atención ciudadana y la optimización de los recursos públicos, ofreciendo una administración más cercana, ágil y moderna”, según destacaba el alcalde en la presentación. En representación de los vecinos, el secretario de la FAVA, José Reina, agradecía que “el Ayuntamiento da respuesta a una reivindicación que llevamos realizando desde hace mucho tiempo”, para mejorar y acercar al ciudadano el acceso a todos los trámites y servicios municipales.