Abre sus puertas el Centro de Salud Zona 3

El Centro de Salud Zona 3 de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, inicia su actividad este lunes 9 de marzo. Una vez finalizadas las obras y las tareas de equipamiento, comienza la asistencia sanitaria en una infraestructura con más de 1.800 metros construidos en un edificio que se desarrolla en tres plantas.

Este nuevo centro de salud está situado en la calle Torres Quevedo, número 23, de Albacete. Ha sido edificado en el espacio que ocupaba el antiguo Colegio Mari Llanos Martínez. Sustituye así al anterior centro de la Plaza de la Mancha; un recurso que se había quedado obsoleto, con espacios insuficientes y problemas de accesibilidad. El local no daba respuesta a las necesidades de las 16.500 personas con tarjeta sanitaria asignadas a este equipo de Atención Primaria.

Desde la Gerencia de Atención Integrada de Albacete se recuerda a los pacientes que a partir de las 08:00 de la mañana, de este lunes 9 de marzo, todos los actos clínicos habituales, como son las consultas de Medicina, Pediatría, Enfermería, Extracciones, etcétera, se realizarán en el nuevo centro de salud construido por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El Centro de Salud ofrece asistencia sanitaria de lunes a jueves, de 08:00 a 20:00 horas y los viernes, de 08:00 a 15:00 horas. Los teléfonos de contacto son: 967 51 00 14 y 967 50 99 82.

Igualmente, se recuerda a la ciudadanía que disponen de la nueva plataforma tecnológica del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, “Mi Salud Digital”. Una herramienta, diseñada tanto en versión web como en APP móvil, con la que se puede solicitar cita en el centro de salud, además de realizar otras operaciones como la consulta de la medicación disponible en la farmacia o utilización de la Tarjeta Sanitaria Virtual.