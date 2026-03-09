'La Redondilla' recupera su esplendor

Ossa de Montiel recupera la laguna de la Redondilla. Cerró la temporada de verano de 2025 casi seca y ahora, gracias a las lluvias de las ultimas semanas, ha recuperado su esplendor. Alejandro Chillerón, alcalde de Ossa de Montiel, ha señalado que "se han notado bastante las precipitaciones, sobre todo del mes de enero y febrero, que aquí, concretamente en Ossa de Montiel, han superado los 300 litros por metro cuadrado. Y podemos ver la redondilla, que es una laguna que el año pasado, en verano, terminó prácticamente seca, pues en apenas tres días ha pasado de estar vacía a estar completamente llena. Y ya tenemos las típicas cascadas, que es la imagen más espectacular del parque natural, (0:35) de esta laguna redondilla hacia la laguna Lengua".

Quedan muchos meses por delante hasta el verano pero espera que los niveles se mantengan y se pueda abrir al baño en la nueva temporada. "Pues esperemos que estos niveles se mantengan hasta el verano. Sí que es cierto que si luego viene un mes de abril o mayo poco lluvioso, pues también las lagunas lo van a notar. Pero bueno, yo creo que lo que ha pasado ahora mismo lleva muchos años sin pasar y estoy seguro que van a aguantar hasta verano y vamos a tener unas lagunas espectaculares".

Por cierto, a partir de este martes se podrán presentar alegaciones al Plan Rector del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Se abre el trámite de audiencia a las personas interesadas en el procedimiento de aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, en la provincia de Albacete y Ciudad Real.