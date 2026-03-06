Finaliza la primera fase de remodelación de los Ejidos de la Feria

El alcalde de Albacete y concejal de Accesibilidad, Manuel Serrano, ha informado de la finalización de la primera fase de las obras de remodelación que el Ayuntamiento está acometiendo en los Ejidos de la Feria con el objetivo de mejorar su accesibilidad, seguridad y tránsito, señalando que ya se ha actuado sobre 6.000 de los 18.700 metros cuadrados previstos en el proyecto.

En cuanto a los trabajos realizados en esta primera fase, se ha demolido el pavimento de hormigón existente y se ha sustituido por adoquines prefabricados. Además, se ha renovado renovación la red de saneamiento y la red de abastecimiento de agua, mejorando la accesibilidad y las condiciones de uso de este espacio.

Quedan pendientes otras dos fases del proyecto, con trabajos similares, para que esta zona tan degradada de nuestra ciudad se vea mejorada en su totalidad, dando así respuesta a una necesidad imperiosa y a una demanda histórica de la ciudadanía, especialmente de los vecinos y vecinas de los barrios cercanos al Recinto Ferial, recordando que fue una de las primeras reivindicaciones que recibió en esta Corporación como alcalde de la mano de Cocemfe.

Junto a la renovación del pavimento, se instalarán imbornales y alcorques en los más de 200 árboles existentes para recoger el agua de lluvia y se adoptarán todas las medidas de protección para que los mismos no sufran daño ni se vean afectados por las obras.

Manuel Serrano ha recordado que el Equipo de Gobierno se puso a trabajar en este proyecto nada más terminar la Feria de 2024, con los trabajos de levantamiento topográfico realizados para poder delimitar con exactitud las ubicaciones de cada caseta y de todas las acometidas ubicadas en el entorno a mejorar, consciente de la importancia de estas obras, las cuales se están realizando con cargo al contrato de reposición de vías públicas que el pasado año duplicó su presupuesto hasta los 5 millones de euros para mejorar un mayor número de calles de nuestra ciudad.

En cuanto a la reubicación de cerca de un centenar de puestos del mercadillo semanal de ‘Los Invasores’, el alcalde ha explicado que durante las fases 1 y 2 de las obras, se han reubicado 70 puestos, tanto en el mismo entorno de su ubicación actual por los Ejidos como en la zona de La Cuerda, y durante la fase 3, lo harán los últimos 30 puestos afectados, habiéndose informado ya a todos ellos de esta actuación.