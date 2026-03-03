Rescatado un escalador de 26 años al caer de una altura de 6 metros

Miembros del SEPEI de la provincia han participado esta madrugada en el rescate de un escalador de 26 años en el Barranco de Mingo Andrés en Casa de Ves.

Este varón, caía de una altura de 6 metros en una zona de difícil acceso mientras practicaba rapel. Un amplio dispositivo se ha desplegado incluyendo la unidad de montaña, acuática, el Parque del SEPEI de Casas Ibáñez y jefatura.

Así lo ha publicado el jefe del servicio, Ovidio García, a través de sus redes sociales, y lo ha confirmado el Servicio de Emergencias del 112.

Fue trasladado al Hospital Universitario de Albacete en UVI Móvil tras ser atendido en el lugar por un médico de urgencias.