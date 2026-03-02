La Roda crea un nuevo Premio Nacional como homenaje a uno de sus grandes referentes culturales

El alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, el concejal de Cultura, Luis Fernández, y el escritor y dramaturgo rodense Pedro Manuel Víllora han presentado las bases reguladoras de los certámenes literarios 2026 que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Roda, una convocatoria que incluye el XXXIX Certamen Internacional de Poesía Villa de La Roda, el XXXVII Certamen Nacional de Poesía ‘Tomás Navarro Tomás’ y, como principal novedad, el I Certamen Nacional de Relato/Ensayo Breve ‘Pedro Manuel Víllora’.

El alcalde ha subrayado que la creación de este nuevo premio supone “el mejor homenaje que se puede dar en vida a un gran e ilustre escritor y dramaturgo rodense, que ha llevado el nombre de La Roda por toda España y parte del extranjero, a través de sus creaciones”. Asimismo, ha añadido que “cuando Víllora no esté, su legado seguirá con este concurso”. Amores ha destacado que estos certámenes forman parte de una estrategia cultural sólida que sitúa a La Roda como referente literario en Castilla-La Mancha y en el ámbito nacional, recordando que se trata de convocatorias con casi cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida.

Por su parte, el concejal de Cultura, Luis Fernández, ha señalado que con “este premio damos un plus de calidad a nuestros certámenes literarios”, destacando el prestigio de unas convocatorias que cuentan con jurados integrados por personalidades relevantes del mundo de las letras y cuya composición se hará pública en el momento del fallo.

Visiblemente emocionado, Pedro Manuel Víllora ha reconocido que “cuando uno empieza a escribir aspira a llegar a alguien, pero nadie espera un reconocimiento como éste”. El autor ha agradecido al alcalde su “generosidad excesiva” por “ligar su nombre al de la Gala Literaria” y al de figuras insignes como Tomás Navarro Tomás. Asimismo, ha manifestado que “es un honor inmerecido pero muy agradecido y seguiré trabajando para ser digno de este reconocimiento”. Víllora ha querido dejar claro que no formará parte del jurado que califique el premio que lleva su nombre, con el fin de garantizar la “independencia necesaria” del órgano evaluador.

Cabe recordar que el Certamen Internacional de Poesía Villa de La Roda está dotado con 1.200 euros; mientras que el Certamen Nacional de Poesía ‘Tomás Navarro Tomás’ y el I Certamen Nacional de Relato/Ensayo Breve’ Pedro Manuel Víllora’ tienen una dotación cada uno de 800 euros y podrán concurrir escritores y escritoras de cualquier nacionalidad, siempre que las obras sean originales, inéditas y no hayan sido premiadas en otros certámenes.

El plazo de admisión de originales permanecerá abierto hasta el viernes 19 de junio de 2026 a las 14:00 horas y el fallo del jurado se dará a conocer antes del 20 de julio de 2026. Los premios se entregarán en la Gala Literaria de las Fiestas Patronales de La Roda, donde los autores galardonados deberán dar lectura pública a sus obras.

Recordar que Pedro Manuel Víllora, es natural de La Roda; nacido en 1968, es dramaturgo, narrador y ensayista. Ha desarrollado una destacada trayectoria como autor teatral y crítico cultural, además de ejercer como docente en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Su obra ha sido representada en distintos escenarios nacionales e internacionales y ha recibido diversos reconocimientos, consolidándose como una de las voces más relevantes vinculadas a la localidad.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de La Roda reafirma su compromiso con la promoción de la literatura y con el reconocimiento del talento propio como seña de identidad cultural.