Dos nuevos vehículos autoescaleras para que el SEPEI luche contra el fuego

El presidente provincial, Santi Cabañero, ha presentado las dos nuevas autoescaleras automáticas que se incorporan al Servicio Especial de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI).

La adquisición de estos dos vehículos, provisto por la empresa Flomeyca, ha supuesto una inversión cercana a los 1,8 millones de euros, y permitirá reforzar la capacidad operativa del SEPEI, destinándose una autoescalera al parque de Almansa y la otra al de Hellín, por decisión técnica de la Jefatura del Servicio.

Santi Cabañero ha explicado que se trata de vehículos de última generación, adaptados a toda la normativa europea de seguridad, con una altura de trabajo de hasta 32–33 metros y un diseño más compacto que los modelos anteriores, lo que facilita el acceso a calles estrechas y zonas complejas.

“Son más cortos, más maniobrables y, por tanto, mucho más versátiles. Eso significa que van a poder llegar a más sitios, más rápido y con mayor seguridad, que para nosotros es fundamental”, ha señalado el presidente, subrayando que esta incorporación responde a una demanda expresa del propio Servicio.

Las autoescaleras, carrozadas sobre chasis específico de bomberos Scania, permiten realizar rescates en altura, ataques directos al fuego desde la cesta, maniobras simultáneas y cuentan con avanzados sistemas de estabilidad y seguridad electrónica, incrementando notablemente la eficacia en intervenciones complejas.

Más de 4 millones de euros en renovación en los últimos 4 años

Cabañero ha enmarcado esta actuación dentro del plan plurianual de modernización del SEPEI impulsado por el Gobierno provincial, destacando que “en los últimos cuatro años ya hemos invertido más de 4 millones de euros sólo en renovación de flota”.

En este periodo se han incorporado un total de 13 vehículos: seis todoterrenos 4×4, cinco camiones pesados (cuatro autobombas y una nodriza de gran capacidad) y ahora estas dos autoescaleras. Además, el presidente ha avanzado que ya está en licitación una nueva autobomba que se destinará próximamente al parque de Casas Ibáñez.

“Todas estas renovaciones se hacen siempre con el visto bueno del Servicio. Ellos son los especialistas, saben qué vehículos necesitan, y desde el equipo de gobierno trabajamos para hacerlo posible”, ha explicado. El presidente ha insistido en que esta inversión responde a una apuesta clara por la seguridad y la eficiencia: “Nos importa la seguridad de nuestra gente y nos importa dar el mejor servicio posible a la ciudadanía, que es para lo que estamos”.

Por su parte, el jefe del SEPEI, Francisco Ovidio García Ríos, ha destacado que esta incorporación responde a “una reivindicación histórica del Servicio” y supone “un paso muy importante” en la mejora de las prestaciones.

“Llegamos a 32 metros de altura con las últimas tecnologías de aproximación, lo que aumenta la seguridad de los compañeros y permite ejecutar rescates con mayor eficacia y éxito. Además, no sólo sirven para rescates en altura, también permiten intervenciones bajo rasante o en ramblas. Son vehículos muy polivalentes que incrementan claramente el servicio que ofrecemos a la población”, ha señalado.