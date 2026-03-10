El anteproyecto del Presupuesto Municipal para 2026 alcanza la cifra de 229 millones de euros

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha puesto en valor el arduo trabajo que ha realizado el Equipo de Gobierno para elaborar el borrador del proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para el ejercicio 2026 que ha presentado acompañado por el concejal de Hacienda, Alberto Reina, y el resto de los concejales del Equipo de Gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que no existe previsión de ingresos por parte del Estado al seguir un año más sin Presupuestos Generales.

En opinión del alcalde, los presupuestos municipales que hoy se presentan “marcan un antes y un después en la historia económica del Ayuntamiento”, ya que alcanzan la cifra récord de 229 millones de euros, 21 millones más que en 2025, lo que supone un incremento del 10,19 por ciento. “Un crecimiento responsable, planificado y con un objetivo claro: mejorar la vida de los albaceteños y de las albaceteñas”, tal y como ha asegurado.

El pasado año, cuando se incorporaron las enmiendas, el presupuesto ascendió a 208 millones de euros y cuando se sumaron los remanentes, fue de 256 millones de euros a 2028. En el caso del presupuesto de 2026, cuenta de salida con 229 millones de euros, pero con los remanentes incorporados alcanzará los 278 millones de euros.

Ha asegurado que estos presupuestos “son expansivos y prudentes, ambiciosos y responsables, y los de una ciudad que crece, aprovecha las oportunidades que llegan de Europa, protege a quienes más lo necesitan y apuesta por la familia, la vivienda, el empleo y el desarrollo económico, la actividad cultural, deportiva y la promoción de Albacete como nunca antes se había hecho. En definitiva, son los presupuestos de una ciudad que mira a un futuro cargado de oportunidades de crecimiento y de apoyo a quienes más lo necesitan con confianza”.

Más allá de las cifras, Manuel Serrano ha asegurado que “este presupuesto habla de personas y de generación de oportunidades”, y por este motivo incorpora importantes novedades este año.

En este sentido, por primera vez se pondrá en marcha un Plan de Fomento de la Natalidad, dotado con 200.000 euros, “porque queremos apoyar a las familias, facilitar la conciliación y apostar por el futuro demográfico de nuestra ciudad”.

Asimismo, ha anunciado que se reforzará el compromiso del Equipo de Gobierno con el acceso a la vivienda a través de un Plan Integral de Vivienda, dotado con 800.000 euros adicionales para ayudas a la rehabilitación, mejora de la accesibilidad y eficiencia energética dirigidas a aquellos albaceteños que adquieran una vivienda.

En este sentido, ha asegurado que “queremos una ciudad más accesible, más sostenible y con más oportunidades para quienes deciden iniciar un proyecto de vida aquí”, explicando que esta línea de ayudas se suma a otras acciones que ya llevamos a cabo como la construcción de casi 140 viviendas protegidas en venta o en alquiler, el desarrollo de sectores que permitirá la construcción de casi 5.500 viviendas en los próximos años, de las que 600 tendrán algún grado de protección, o el programa de ‘Tu ciudad alquila’, entre otros.

El alcalde ha puesto una vez más a disposición de la Junta y del Gobierno de España el suelo municipal que precisen para construir nueva vivienda en nuestra ciudad, recordando que, a pesar de ser una competencia regional y nacional, el Ayuntamiento ha destinado en los dos últimos años a la construcción de vivienda nueva 27 millones de euros.

Manuel Serrano ha asegurado que además habrá una nueva línea de ayudas dotada con 700.000 euros para los polígonos industriales privados con el fin de ayudarles a financiar actuaciones y proyectos de mejora de sus infraestructuras comunes, desde accesibilidad, mejora de viales, señalización, video vigilancia o eficiencia energética.

Asimismo, se destinará un millón de euros para la climatización de los centros educativos de nuestra ciudad para que los niños y niñas puedan dar clase en las mejores condiciones.

Los presupuestos de 2026 girarán en torno a varios ejes estratégicos sobre los que se vertebrarán todas las políticas municipales de este año: ‘Albacete social, participativo y en igualdad’, que contará con 26,1 millones de euros; ‘Albacete sostenible y en verde’, dotado con 45 millones de euros; ‘Albacete activa e innovadora’, que tendrá 6,1 millones de euros; ‘Albacete cultural y en movimiento’, con una cuantía total de 49,3 millones de euros; y ‘Albacete transformadora y de futuro’ que tendrá una dotación de 41,3 millones.

‘Albacete social, participativo y en igualdad’

En cuanto al primero de los ejes, ‘Albacete social, participativo y en igualdad’, Manuel Serrano ha recordado que es un orgullo decir que “somos una de las ciudades de España con mayor gasto social por habitante”, alcanzando en 2026 los 141 euros por habitante, 10 euros más que el pasado ejercicio.

En total, ha explicado que se destinan más de 26 millones de euros a Servicios Sociales, lo que representa 13 de cada 100 euros del presupuesto municipal, con un crecimiento del 3,5 por ciento con respecto al 2025, y si sumamos las políticas de empleo que son sociales alcanzaríamos un incremento de entorno al 9 por ciento.

Dentro de esta área, Manuel Serrano ha explicado que se destinarán más de un millón y medio de euros para ayudas a colectivos que están pasando por momentos de especial dificultad, entre las que destacan:

El Plan de Atención a las Personas, dotado con 500.000 euros, consolidando el incremento de 120.000 euros de los dos últimos ejercicios

La Tarifa Social, con 300.000 euros para ayudar al pago de suministros básicos

La línea de ayudas para pensionistas destinada al pago de la tasa de basura, con 24.000 euros

El mantenimiento de los convenios con Cáritas, Cruz Roja y el Cotolengo para ayudar a los albaceteños que más lo necesitan, por 255.000 euros

La cuantía de las ayudas para proyectos de actividades de inserción social que alcanza los 300.000 euros.

El alcalde ha asegurado que el apoyo a los colectivos que prestan servicios a personas con discapacidad o asociaciones socio sanitarias también contarán con un importante respaldo de este Ayuntamiento con actuaciones como 310.000 euros de ayudas para colectivos de personas con discapacidad; 60.000 para la Oficina de Accesibilidad Universal que se gestiona a través de Cocemfe; 24.000 euros para las escuelas de Verano de Asprona y Desarrollo; y 15.000 euros para el deporte adaptado a través de Metasport.

Según ha señalado Manuel Serrano, las políticas de igualdad también serán uno de los grandes ejes en torno al cual gire nuestra acción de gobierno, con un incremento del 58 por ciento en gastos corrientes de la concejalía de Igualdad, que se suma a los incrementos de 2024 y 2025.

En este sentido, el alcalde ha señalado que aumentará en 41.000 euros la partida destinada a la sensibilización y actividades formativas hasta llegar a 153.000 euros; y se asumirá parte del programa ‘Corresponsables’ con una partida de 81.000 euros para suplir la disminución de la aportación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En materia de participación, Manuel Serrano ha afirmado que se seguirá colaborando con el rico tejido vecinal con ayudas como los 90.000 euros para las actividades propias de las asociaciones de vecinos; y 75.000 euros para la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA), con actuaciones en centros socioculturales de Cañicas-Imaginalia, Vereda, San Pablo, El Pilar, San Antonio Abad, Villacerrada, Carretas o Ensanche. Ayudas que, tal y como ha señalado, buscan favorecer la participación ciudadana a través de las asociaciones vecinales que son “hervideros de vida”.

En cuanto a los mayores, el alcalde ha asegurado que se beneficiarán de su compromiso con aquellos que aportan su experiencia gracias a programas propios como el de Autonomía Personal, la recuperación de actividades como el Día de los Abuelos o los 60.000 euros para ayudar a los colectivos de personas mayores en nuestra ciudad.

‘Albacete activa e innovadora’

En cuanto al segundo de los ejes, ‘Albacete activa e innovadora’, Manuel Serrano ha explicado que girará en torno a la generación de oportunidades en nuestra ciudad, apoyando al verdadero motor generador de economía y empleo, como son los empresarios, autónomos y el tejido productivo, especialmente en sectores tan estratégicos para la ciudad como el comercio y la hostelería.

De este modo, el alcalde ha señalado que la partida para empleo y promoción económica supera los 6,1 millones de euros tras un crecimiento del 5 por ciento.

Manuel Serrano ha explicado que se incrementa en 200.000 euros la aportación municipal para los planes de empleo hasta rozar los dos millones de euros, a expensas de que la Junta publique la próxima convocatoria de la que todavía no tenemos noticias; se consolidan las ayudas a la creación de empresas hasta los 130.000 euros; se destinan 85.000 euros al programa de becas para jóvenes titulados; 60.000 euros a ayudas a la contratación; y 50.000 euros para facilitar el acceso al mercado laboral mediante la obtención del carné de conducir profesional, una de las grandes apuestas de este equipo de gobierno que el año pasado, el primero de su implantación, tuvo una gran aceptación, tal y como ha recordado.

Según ha apuntado el alcalde, también se reforzará el tejido empresarial con 550.000 euros para el Plan Avanza Empresas, 200.000 en el presupuesto y el resto a través de remanentes; se destinarán 145.000 euros al comercio tradicional; 90.000 euros al convenio de hostelería, que crece casi un 30 por ciento; y se duplicará la cuantía de Marca Albacete hasta los 120.000 euros.

Además, Serrano ha señalado que se destinarán casi 2 millones de euros a las áreas industriales gracias a medidas como la creación de una nueva línea de 700.000 euros para la mejora de infraestructuras comunes en los polígonos industriales con entidades urbanísticas de conservación; un millón de euros para la mejora de infraestructuras y viales en el parque empresarial Campollano, el mayor de Castilla-La Mancha que cuenta con 900 empresas y más de 13.000 trabajadores; y 200.000 euros para llevar a cabo las actuaciones necesarias para la ampliación de suelo industrial.

El alcalde ha puesto en valor la partida de 1,2 millones de euros que se destinará a la promoción turística de nuestra ciudad, de los que 110.000 euros serán para el nuevo contrato de la Oficina de Turismo.

La celebración de ferias comerciales contará con 460.000 euros de aportación municipal para la Institución Ferial de Albacete y se mantendrán 90.000 euros para ayudar a las asociaciones empresariales y 75.000 para las entidades urbanísticas de conservación.

‘Albacete cultural y en movimiento’

El tercer eje, ‘Albacete cultural y en movimiento’, según ha señalado Manuel Serrano, ratifica la apuesta del Equipo de Gobierno por la Educación, la Cultura y los Deportes, rozando los 50 millones de euros, tras un incremento del 10 por ciento, “porque creemos firmemente que el desarrollo de una ciudad que no se mide solo en cifras económicas, sino también en oportunidades educativas, en acceso a la cultura y en la promoción de hábitos saludables y deportivos”.

En materia educativa, el alcalde ha señalado que, al millón de euros para la climatización de los centros escolares se suma el aumento, en un 18 por ciento, de la cuantía para el mantenimiento y conservación de los centros de educación primaria hasta alcanzar los 598.000 euros, 91.000 más que el año pasado; 3,8 millones para la red municipal de Escuelas Infantiles, cuyo patronato se ha integrado en el Ayuntamiento de Albacete directamente; el cheque escolar mantiene su cuantía en 500.000 euros para ayudar a las familias a elegir el centro en que escolarizar a sus hijos más pequeños; aumenta en un 25 por ciento las cuantías destinadas del cheque idiomas para ayudar a las familias a que sus hijos puedan estudiar una lengua extranjera hasta los 125.000 euros y en un 20 por ciento las ayudas a las familias a la compra de libros y material escolar hasta alcanzar los 125.000 euros, 20.000 más que el año pasado.

Además, Manuel Serrano ha anunciado que se creará un nuevo premio a la excelencia educativa del alumnado de 4ª de la ESO dotado con 10.000 euros.

Por su parte, la red de bibliotecas crece en un 4 por ciento, hasta los 2,8 millones euros, con un incremento del 32 por ciento para las actividades culturales en las 16 bibliotecas municipales.

En Cultura, el alcalde ha señalado que el presupuesto sube 1,5 millones, un 10 por ciento, hasta superar los 15 millones de euros, destacando que crecen en un 33 por ciento las ayudas a la promoción y fortalecimiento del tejido cultural pasando de 60.000 a 80.000 euros; la Universidad Popular contará con un presupuesto de 3,8 millones de euros; la Escuela Taurina con 100.000 euros; y 380.000 para el Cultural Albacete.

Para la promoción y celebración de actos culturales, se destinarán cerca de 2 millones de euros; 900.000 euros para la Feria, a los que sumar otros 100.000 para ayudas en esta materia, sin olvidar 200.000 euros para mejoras en el Teatro Circo, 100.000 para la Filmoteca Municipal y 50.000 para la Posada del Rosario.

En Deportes, Manuel Serrano ha explicado que la aportación al IMD crece en 507.000 euros, un 5 por ciento más hasta llegar a los 10,6 millones de euros.

Asimismo, se destinarán 461.000 euros para ayudar a los deportistas y asociaciones deportivas, de los que 76.000 se destinarán al deporte inclusivo; la convocatoria de subvenciones a federaciones, clubes y asociaciones se incrementa un 33 por ciento hasta llegar a los 200.000 euros; crecen en un 33 por ciento los recursos destinados a las escuelas deportivas municipales hasta llegar a los 95.000 euros; y los clubes de asociaciones de vecinos contarán con 24.000 euros.

Cantidades a las que, tal y como ha explicado el alcalde, se suman los 3,1 millones de euros para la construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas, como la rehabilitación del polideportivo Juan de Toledo, la construcción de los pabellones de Imaginalia y Medicina (300.000 euros), el nuevo campo de fútbol para Imaginalia (100.000 euros) o la piscina olímpica cubierta y el Albacete Arena (1 millón de euros), junto a las inversiones para el Carlos Belmonte que constarán con 200.000 euros.

En este sentido, el alcalde ha explicado que está en licitación la redacción de los proyectos de los pabellones de Medicina e Imaginalia y el nuevo campo de fútbol para Imaginalia y que es inminente el inicio de la licitación de la redacción del proyecto de la piscina olímpica cubierta.

‘Albacete sostenible y en verde’

El cuarto eje, ‘Albacete sostenible y en verde’, tendrá más de 45 millones de euros de presupuesto. Un apartado donde se engloban las áreas de movilidad y transporte urbano, que contará como principal novedad con el nuevo contrato del autobús.

En este sentido, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento destinará 6,2 millones de euros para el déficit de tarifa del transporte urbano, un 3,5 por ciento más, lo que permitirá mantener el 50 por ciento de bonificación de todos los bonos transporte aprobados a nivel estatal y del que el Ayuntamiento tiene que asumir el 20 por ciento.

En total, Manuel Serrano ha explicado que en movilidad se destinarán 4.150.000 euros con otras medidas como 230.000 euros para la mejora de la señalización y la red semafórica en toda la ciudad; aumenta en un 33 por ciento, hasta llegar a los 40.000 euros, la línea de ayudas para la adquisición de euro taxis (adaptados a personas con discapacidad y movilidad reducida); 50.000 euros para el nuevo plan de movilidad; 30.000 euros para campañas de sensibilización e información en materia de movilidad urbana; y 50.000 euros como cantidad comprometida para la puesta en marcha que debería hacer la Junta del transporte urbano a pedanías a través del Plan Astra.

En materia de medio ambiente, el alcalde ha señalado que el grueso de la inversión municipal se destina a los grandes contratos del Ayuntamiento como el de zonas verdes o el de limpieza viaria, que ambos suman los casi 25 millones de euros.

Manuel Serrano ha explicado que el nuevo contrato de zonas verdes cuenta con 10,5 millones de euros, 3,5 más que el anterior, debido a que las zonas verdes a atender han crecido en 122.000 metros cuadrados (un crecimiento del 10 por ciento), con 500.000 euros para la reposición de elementos de zonas verdes y adecuación de zonas infantiles.

Según ha señalado Manuel Serrano, el contrato de recogida basuras y limpieza viaria crece en 200.000 euros para atender el incremento de frecuencias en las áreas de aportación fruto del convenio con el Consorcio Provincial de Medio Ambiente, superando los 13 millones de euros.

‘Albacete transformadora y de futuro’

El último de los grandes ejes es el de ‘Albacete transformadora’ que, según ha explicado el alcalde, pretende seguir evolucionando hacia una “ciudad moderna y dinámica con una renovación profunda de nuestras infraestructuras”, apostando para ello por seguir acometiendo la remodelación de nuestras calles y plazas.

Manuel Serrano ha señalado que para la mejora de calles de Albacete se destinarán más de 10 millones de euros con actuaciones como los 500.000 euros para la mejora y adecuación de nuestros parques y jardines, reposición de mobiliario urbano y zonas infantiles; y un millón de euros para acometer obras en las pedanías, que se suman a los 472.000 euros para la nueva nave multiusos de Los Anguijes o los 537.000 para ampliar el Centro Sociocultural de El Salobral.

Según ha señalado, es inminente la apertura de la oferta económica para que se inicien las obras de El Salobral, convocada la mesa de contratación para el próximo 11 de marzo, y también está convocada la mesa para clasificar las ofertas y la propuesta de adjudicación también del multiusos de Los Anguijes.

Además, el alcalde ha señalado que esta área contempla un ambicioso plan de inversiones dotado con 45 millones de euros, 12 de los cuáles vienen de los fondos EDIL. Un importante aumento que viene impulsado, en parte, por la llegada de 12 millones de euros de fondos europeos a través de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), que permitirán poner en marcha el ambicioso programa ‘Regenera Ensanche’ con el que se modernizará, revitalizará y hará más sostenibles dos de los barrios más emblemáticos de nuestra ciudad, Fátima y Franciscanos.

En este sentido, ha explicado que cuando se incorporen los remanentes, la inversión será de 93 millones de euros.

Además de los fondos EDIL, Manuel Serrano ha destacado que se acometerán otras actuaciones en materia de inversiones como un millón de euros para la AB-20; un millón de euros para la plataforma logística; 500.000 euros para el plan de accesibilidad universal e inclusión; y 677.000 para el arreglo del mercado de Villacerrada, entre otras.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el alcalde ha explicado que en el año 2025 se han ejecutado 21 millones de euros, y desde el 2023 al 2025, ha ejecutado 72 millones de euros, por lo que la previsión es que cuando finalice la presente Corporación se ejecuten en total cien millones de euros, cuando en los cuatro años de la anterior legislatura solo se ejecutaron 60 millones de euros.

Manuel Serrano ha dado las gracias a los trabajadores municipales que han hecho posible este anteproyecto, así como al concejal de Hacienda, Alberto Reina, por el gran trabajo que han llevado a cabo desde el rigor, la responsabilidad, la seriedad y la solvencia.

Según ha explicado el alcalde, los grupos políticos ya cuentan con este anteproyecto, el cual ha sido entregado en la comisión extraordinaria celebrada esta mañana, y hasta el próximo 8 de abril se podrán presentar las enmiendas. El 9 de abril tendrá lugar una comisión extraordinaria para dictaminarlas y posteriormente se celebrará Junta de Gobierno Local para ver si se aprueba el anteproyecto, estando previsto que se lleve al Pleno el 10 de abril, con reuniones previas con todos los grupos municipales para que puedan enriquecer este documento.