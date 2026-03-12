Una estudiante de Albacete entre los diez primeros del examen MIR

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) vuelve a posicionarse en los primeros puestos gracias al nivel de sus egresados en las pruebas MIR. Belén López, recién titulada en la Facultad de Medicina de Albacete, ha conseguido el puesto número 9 del total de aprobados en España tras publicar el Ministerio de Sanidad la relación provisional de resultados de las pruebas selectivas celebradas el pasado 24 de enero, para el acceso a plazas MIR en 2026.

La joven médica albaceteña reconoce que el resultado ha superado con creces sus expectativas: «Nunca pensé quedar, ni mucho menos, en el top 10», señala. Este logro le permitirá elegir con total libertad tanto la especialidad como el centro hospitalario donde completar su formación sanitaria especializada. Belén cuenta que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro profesional inmediato, aunque se siente especialmente atraída por especialidades clínicas: «Me gusta mucho cardiología, neurología y digestivo…». Respecto al hospital, valora permanecer en Castilla-La Mancha, en Albacete o Toledo. El excelente puesto obtenido le abre todas las puertas: «Puedo elegir no solo la especialidad, sino también probablemente el hospital», afirma.

Belén también recuerda con emoción su paso por la Facultad de Medicina de Albacete, destacando el carácter práctico y la exigencia académica del centro. «Hacemos muchísimas prácticas y vemos de todo, eso ayuda mucho a elegir», subraya. Agradece especialmente el modelo docente de la UCLM, que combina ciencias básicas y experiencia clínica desde los primeros cursos, y del que valora que «preparan bastante bien para el examen». Además, destaca los excelentes resultados del conjunto de egresados: «Las facultades de Medicina de Albacete y Ciudad Real han conseguido unos resultados buenísimos».

Mirando al futuro, Belén expresa su interés por mantener el vínculo con la universidad y combinar su labor asistencial con otras áreas complementarias. «Siempre he dicho que me gusta investigar y la docencia también me atrae», apunta, sin descartar volver algún día a las aulas como profesora. También destacó la importancia de la comunicación médica y la formación recibida en este ámbito durante el grado: «Es muy importante explicar términos complejos de forma entendible, aquí se practica un montón». La UCLM felicita a Belén López y a las promociones de las facultades de Medicina de Albacete y Ciudad Real por su excelente desempeño y por representar con excelencia a la institución en el ámbito nacional.