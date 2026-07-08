Fran Valera destaca la inversión de más de 375.000 euros por parte de la Diputación de Albacete en la renovación de calles en Tobarra

El vicepresidente de la Diputación de Albacete y responsable de Obras, Fran Valera, ha visitado este martes Tobarra junto a su alcaldesa, Estefanía Escribano, y parte del equipo de Gobierno local. Un encuentro de trabajo sobre el terreno que ha servido para comprobar de primera mano cómo la colaboración institucional se traduce en mejoras palpables para el día a día de los vecinos y vecinas, reafirmando el compromiso de la Diputación con su visión progresista y pragmática del municipalismo: cercana, flexible y orientada a garantizar mejores servicios públicos en el medio rural.

Durante la visita, Valera ha puesto en valor el inminente inicio de una de las actuaciones más demandadas en la localidad: la sustitución de la red de agua potable, saneamiento y pavimentación en la calle Daniel Chulvi y la Avenida Gran Vía.

Este ambicioso proyecto, que agrupa los fondos de los Planes de Obras y Servicios (POS) de los años 2021, 2022 y 2023, cuenta con un presupuesto de licitación de más de 375.200 euros (de los cuales la Diputación aporta 195.000 euros y el Ayuntamiento unos 180.000 euros). Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 13 de julio para presentar sus ofertas.

Una transformación integral y accesible

Valera ha detallado que no se trata de un simple parcheo, sino de una modernización integral del subsuelo y la superficie para hacer de Tobarra un espacio más habitable. En la calle Daniel Chulvi, las obras permitirán acabar con la obsoleta red de abastecimiento de fibrocemento y el antiguo saneamiento de hormigón, instalando modernas tuberías de PVC.

Siguiendo el compromiso del Gobierno de Santi Cabañero con la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, las nuevas aceras de esta calle contarán con un itinerario peatonal de al menos 1,80 metros de anchura, facilitando el tránsito seguro hacia puntos clave como el Juzgado de Paz, la farmacia, el colegio y el Centro de Salud.

Asimismo, se reordenará el tráfico, estableciendo un único sentido de circulación entre la Plaza España y la calle Asunción para mejorar la seguridad vial de conductores y peatones. En la Avenida Gran Vía, se renovará el pavimento asfáltico en toda su longitud (180 metros) y se mejorará la intersección y la glorieta que conecta con la Avenida Guardia Civil.

Confianza plena en la gestión municipal

El vicepresidente también ha repasado el estado de los POS 2024 y 2025, que suman una inversión conjunta de 210.000 euros destinados a la remodelación de más calles en el municipio.

Esta filosofía de respeto a la autonomía local alcanza su máxima expresión en la planificación de este año 2026. Desde la Diputación de Albacete se ha consolidado la ‘libertad’ para que las localidades de menos de 20.000 habitantes elijan cómo agrupar y usar la financiación anual de la institución en función de sus verdaderas y urgentes necesidades.

Gracias a programas como 'Dipualba Responde', el Ayuntamiento de Tobarra ya ha podido acometer en ejercicios anteriores inversiones vitales que vertebran el territorio, como el cambio a alumbrado LED en la pedanía de Cordovilla o la renovación del abastecimiento en Santiago de Mora, demostrando que la Diputación es el principal aliado para que ningún núcleo de población, por pequeño que sea, se quede atrás.