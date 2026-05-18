El" Festival Lunátikko 90s" revivirá en octubre los grandes éxitos de esa década

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha anunciado la celebración del Festival Lunátikko 90s, una de las grandes apuestas musicales del calendario cultural que convertirá la ciudad en epicentro nacional del mejor dance. En palabras de la edil, “Albacete volverá a latir al ritmo de una generación que hizo de la música de baile una forma de vida, con un evento que apela directamente a la emoción, la memoria y la celebración colectiva”.

Serrallé ha subrayado que “este festival representa a la perfección el modelo de ciudad que queremos: dinámica, abierta, con una oferta cultural potente y capaz de atraer a público de dentro y fuera”. Además, ha añadido que “Lunátikko 90s no solo es ocio, es identidad y es también una oportunidad para seguir impulsando la actividad económica y el posicionamiento de Albacete como referente musical”.

Bajo el lema “Toda una vida en un día”, el festival se celebrará el próximo sábado 17 de octubre de 2026 en la emblemática Caseta de los Jardinillos, que se transformará en una gran discoteca al aire libre con un despliegue técnico de primer nivel. Desde las 16:00 horas y hasta la medianoche, el público vivirá una experiencia inmersiva 360º que recreará la esencia de la década prodigiosa de los 90.

El evento contará con un cartel internacional de primer nivel encabezado por grandes iconos del eurodance y el trance como Kate Ryan, Tina Cousins, Netzwerk, Ice MC y Sylver, auténticos referentes que marcaron una época con himnos inolvidables en las pistas de baile de toda Europa.

La cabina estará dominada por figuras clave de la escena nacional como el legendario Dream Team (Toni Peret & Quique Tejada), creadores de sagas icónicas como Max Mix, junto al carismático DJ Neil, una de las voces más reconocibles del dance en España. Completan el cartel Raúl Antón como DJ Speaker y Vizcaíno DJ.

Además, el festival rendirá un emotivo homenaje a la escena local que convirtió a Albacete en un referente durante los años 90, con la participación de artistas como Javi MTM (Roxy), Raúl C (Alcatraz), Chus S.O.S. (Style of Sound), EFE+EFE (Metrópole), Yeyo4U (Radio 2000) y J. García (Saxo Live), reforzando así el vínculo entre pasado y presente.

Las entradas ya están a la venta en la plataforma Globalentradas, con un primer tramo en oferta de lanzamiento. El aforo será limitado, por lo que se prevé una alta demanda para una cita que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año.