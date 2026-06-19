La Escuela de Pastores pretende fijar población rural

El delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ramón Sáez, asistió al curso de la Escuela de Pastores ‘Pastoreo y Manejo de Pequeños Rumiantes’, que se desarrolló en el Centro de Formación Agroambiental de Albacete y que contó con un total de 45 alumnos de distintas nacionalidades (Mali, Gambia, Senegal, Costa de Marfil, Guinea, Mauritania, Burkina Faso, Nepal, Venezuela y España). Durante su visita, Sáez destacó la importancia de la ganadería extensiva, principalmente ovino y caprino, para el mantenimiento de la actividad económica, social y medioambiental, así como para la conservación de los ecosistemas agrarios y sus recursos, para la fijación de población rural en el territorio, así como la integración social de población inmigrante.

Clases teóricas

El curso contó con clases teóricas sobre las nociones básicas de producción en las explotaciones ganaderas de ovino-caprino; cuyo contenido se ha estructurado en varios módulos, que pasan por la situación del sector, razas, instalaciones, alimentación, reproducción, ordeño, pastoreo, bienestar animal, sanidad, ganadería ecológica o prevención de riesgos laborales, entre otras materias. La formación se completó con una jornada de prácticas en una explotación de ovino de leche, a cargo de Sergio Gallego y Pedro Jesús Luna.

Los participantes en el curso reciben un certificado de asistencia y aprovechamiento, y, si lo desean y autorizan, tienen la posibilidad de pasar a formar parte de una bolsa de trabajo gestionada por la Consejería para que los ganaderos que lo deseen puedan contactar con ellos para contratarlos. Actualmente, a nivel regional, hay más de 200 personas que forman parte de esta bolsa y, lo más importante, se han formalizado cerca de 50 contratos laborales hasta el momento.

La Escuela de Pastores de Castilla-La Mancha inició su actividad en junio de 2022 y ha formado ya a más de 500 personas en toda la región. En Albacete se llevan celebradas ya 6 ediciones: 3 la capital, y las demás en Yeste, Riópar y Casas Ibáñez.

Este curso forma parte del programa de Formación 2026 organizado por la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que cuenta con 91 acciones formativas, un presupuesto de 76.400 euros, que recorrerá las diferentes comarcas agrarias y ganaderas de la provincia.