Entra en vigor el horario de verano de la ORA de Albacete

El concejal de Movilidad, Francisco Navarro, ha informado de la entrada en vigor del horario de verano para la zona de estacionamiento regulado en toda la ciudad.

De este modo, “a partir de hoy, 1 de julio, entra en vigor el horario de verano para aparcar en las zonas azul y verde, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal correspondiente. Ese horario se mantendrá hasta el próximo 17 de septiembre incluido, por lo que hasta el 18 de septiembre no se volverá a pagar en la ciudad el estacionamiento regulado por las tardes”.

Concretamente, Francisco Navarro ha explicado que el pago por aparcar tanto en la zona azul como en la verde será en horario de lunes a sábado, de 9:00 a 14:00 horas. Hasta terminada la Feria desaparece la obligatoriedad de ese pago por las tardes. El horario de verano no afecta a las zonas de carga y descarga, que se mantienen como el resto del año.

El concejal ha recordado que en las zonas del Perpetuo Socorro y Los Llanos del Águila-Palacio de Justicia no se paga los sábados durante todo el año.