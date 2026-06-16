Dos neurólogas albaceteñas reciben sendos premios de máxima distinción en su ámbito

La neuróloga Dolores Martínez Lozano ha sido galardonada por la Sociedad Española de Neurología (SEN) con el “Premio SEN Alzheimer” como reconocimiento a su amplia labor científica y a su dedicación por la investigación de esta enfermedad neurológica. Por otra parte, la neuróloga Carmen Antúnez Almagro ha sido reconocida por la Sociedad Española de Neurología (SEN) como nuevo Miembro de Honor, una distinción con la que los neurólogos españoles reconocen su destacada trayectoria profesional, su aportación a la Neurología y su contribución a la sociedad y al prestigio de esta sociedad científica.

Natural de Lezuza (Albacete), la Dra. María Dolores Martínez Lozano es actualmente jefa de Sección de Neurología del Hospital General Universitario de Castellón y responsable de la Unidad de Memoria del Hospital La Magdalena. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat de València, realizó la especialidad de Neurología vía MIR en el Hospital Universitario La Fe y completó posteriormente el Programa Oficial de Doctorado en Medicina Clínica de la Universitat de València. Asimismo, cuenta con un Máster Universitario en Dirección y Organización de Hospitales y Servicios de Salud por la Universitat Politècnica de València.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha centrado su actividad asistencial e investigadora en el ámbito del deterioro cognitivo, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Ha realizado estancias formativas en centros internacionales de referencia, entre ellos el Alzheimer Center de Ámsterdam, la Dementia and Memory Disorders Clinic de la University of California, Los Angeles (UCLA), el Karolinska Institutet de Estocolmo, la Columbia University de Nueva York y la Mayo Clinic de Rochester. Es además autora de numerosas publicaciones en revistas y libros nacionales e internacionales y ha participado como investigadora principal en múltiples ensayos clínicos nacionales e internacionales sobre enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Además, ha colaborado en diversos proyectos de I+D+i relacionados con el deterioro cognitivo y la demencia financiados en convocatorias públicas competitivas.

Su trayectoria profesional ha sido reconocida con distintos galardones, entre ellos el Premio a la Actividad Asistencial más Innovadora e Integradora en Alzheimer del Sistema Sanitario Público Valenciano, el Premio FEVAFA en modalidad institucional y el Premio AFA Castellón en divulgación científica. En el ámbito docente, es profesora asociada de Neurología en la Universitat Jaume I y ha impartido múltiples cursos de formación de ámbito nacional e internacional. Asimismo, fue tutora MIR de Neurología en el Hospital General Universitario de Castellón.

Por su parte, la Dra. Carmen Antúnez Almagro, Miembro de Honor de la SEN, es natural de Almansa (Albacete), se licenció en Medicina por la Universidad de Granada, realizó su formación especializada en Neurología en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y, desde 1987, desarrolló su actividad profesional en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. Su trayectoria ha estado especialmente vinculada al estudio y atención de las demencias, ámbito en el que desempeñó un papel fundamental como directora de la Unidad de Demencias de este centro desde su creación en 2005 hasta su reciente jubilación.

Bajo su dirección, la Unidad de Demencias del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca se consolidó como un referente en el abordaje del deterioro cognitivo, impulsando modelos de atención orientados al diagnóstico precoz, la atención integral y la coordinación multidisciplinar. Asimismo, promovió la incorporación de herramientas diagnósticas avanzadas, incluyendo evaluación neuropsicológica sistemática, biomarcadores biológicos y genéticos, y técnicas de neuroimagen avanzada. Su labor se extendió también al ámbito social y jurídico de las enfermedades neurodegenerativas, participando en documentos de consenso y proyectos innovadores dirigidos a mejorar la calidad de vida y la integración social de las personas con demencia.

Entre sus contribuciones más relevantes destaca la creación y desarrollo del Banco de Cerebros de la Región de Murcia en 2007, integrado en la Red Nacional de Biobancos. Gracias a su impulso, esta iniciativa se ha convertido en un recurso de referencia para la investigación de las enfermedades neurológicas, facilitando la obtención y cesión de muestras biológicas a numerosos grupos de investigación nacionales e internacionales. Asimismo, promovió la colaboración con instituciones de referencia como la Fundación CIEN, contribuyendo al fortalecimiento de la investigación neuropatológica y neurodegenerativa en nuestro país.

La Dra. Antúnez ha desarrollado además una intensa actividad científica, participando como investigadora principal en más de treinta ensayos clínicos y proyectos de investigación relacionados con las demencias, entre ellos el estudio ARIADNA sobre prevalencia de enfermedad de Alzheimer y otras demencias en la Región de Murcia. Ha sido autora de más de cincuenta publicaciones científicas, ponente en congresos nacionales e internacionales y miembro activo de diversas sociedades científicas y comités relacionados con la neurología, la bioética y la calidad asistencial. Su trayectoria profesional y científica ha contribuido de forma significativa al avance del conocimiento y la atención de las demencias en España.