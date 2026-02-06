Dos deportistas albacetenses internacionales, premiados por la UCLM

Los XV Premios ‘Reconocimientos del Consejo Social’ se han dado a conocer tras la sesión plenaria celebrada en el Campus de Albacete en la que se ha resaltado que los futbolistas albaceteños Andrés Iniesta y Alba Redondo forman parte de las personas y colectivos galardonados por el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en la décimo quinta edición de sus premios ‘Reconocimientos’, cuyas propuestas presentadas por el jurado fueron ayer ratificadas por los miembros del órgano colegiado durante el pleno ordinario celebrado en el Campus de Albacete.

El premio ‘Reconocimiento de Honor’ lo otorgó el Consejo Social de forma conjunta a los deportistas albaceteños Andrés Iniesta Luján y Alba María Redondo Ferrer.

Andrés Iniesta está considerado un futbolista legendario y uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol. El exfutbolista español se formó en las categorías inferiores del Albacete Balompié y en 2002 debutó con el primer equipo del Barcelona, jugando allí hasta 2018 y siendo una pieza clave del club durante más de una década. Iniesta ha sido ganador de múltiples títulos a nivel de club y selección, recordado especialmente por su gol que dio a España su primera Copa del Mundo.

Alba Redondo es una futbolista profesional que juega como delantera, considerada como una de las figuras más destacadas del fútbol femenino español actual. Delantera del Real Madrid y campeona del mundo con la selección española, es conocida por su capacidad goleadora y su papel influyente en el fútbol femenino.

Los ‘Premios Reconocimientos del Consejo Social’ incluyen cinco galardones que reconocen a personas y colectivos que desde dentro y fuera de la universidad han contribuido, en sus ámbitos respectivos, a la mejora de la calidad y de la imagen de la UCLM, a la difusión entre la sociedad del trabajo que esta realiza y al fortalecimiento de las relaciones entre la institución académica y la sociedad de Castilla-La Mancha a la que sirve.

En el primero de los premios, ‘Reconocimiento a la Excelencia Universitaria’, en la categoría de Estudiantes han resultado galardonados: Blanca Royo Camacho, en el área de Ciencias de la Salud; Ana María del Hoyo Abad, en Ciencias Naturales y Exactas; Alejandro Delgado Izquierdo, en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas; David Rubio Luque, en Educación, Artes y Humanidades, y Laura Villa Fernández-Arroyo, en el área de Ingenierías y Arquitectura.

De igual forma, y en el marco del ‘Reconocimiento a la Excelencia Universitaria’, en la modalidad de Investigación el premiado es el catedrático de Ingeniería Química de la UCLM, Pablo Cañizares Cañizares; en Innovación Docente el reconocimiento ha correspondido a la profesora del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal en la Facultad de Educación de Toledo, María José Sánchez Parra; y en el apartado del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios se ha otorgado el premio de forma conjunta a José Antonio Aguado Parralejo y a Fermín Reyes Ruiz.

Como parte de los premios, el ‘Reconocimiento a la Colaboración Sociedad-Universidad’ ha correspondido al Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha; el ‘Reconocimiento a la Trayectoria Profesional’ es para Elena García Caballero, egresada de la UCLM tras haberse graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en el Campus de Ciudad Real.

Los premios ‘Mónico Sánchez de Reconocimiento al Emprendimiento’ corresponden, en la categoría de Nuevo Proyecto Innovador, a FastBaby, proyecto de investigación y prototipo de vehículo motorizado adaptado para niños y niñas con discapacidad, desarrollado en la Escuela Politécnica de Cuenca y liderado por la profesora Raquel Cervigón Abad junto con su equipo; y en la categoría de Proyecto Consolidado, el premio ha sido para la empresa tecnológica e industrial española especializada en materiales avanzados para fabricación Blesol Tech, S.L.