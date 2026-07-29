La Diputación invertirá 300.000 euros para reforzar el mantenimiento y la gestión de los puntos limpios fijos

El diputado provincial de Medio Ambiente, José Antonio Gómez, presentó una convocatoria de ayudas impulsada por la Diputación de Albacete para contribuir al mantenimiento y a la gestión de los puntos limpios de los ayuntamientos de la provincia con menos de 10.000 habitantes. Dotada con 300.000 euros, esta línea de subvenciones responde al doble compromiso con el municipalismo y la sostenibilidad, facilitando a los municipios más pequeños los recursos necesarios para seguir prestando “con eficiencia” un servicio esencial para la adecuada gestión de los residuos y la protección del entorno.

Además, refuerza y completa el programa de puntos limpios móviles que ofrece el Consorcio Provincial de Medio Ambiente en las localidades más pequeñas, desde la certeza de que se trata de infraestructuras claves en la política medioambiental de cualquier municipio, al permitir a la ciudadanía depositar de forma segura residuos que no pueden tirarse en los contenedores convencionales, tal y como ha señalado el diputado, que ha insistido en la importancia que tiene reciclar y reutilizar tanto en términos medioambientales como económicos.

Hay que intentar reutilizar y reciclar

“Todo lo que va a la fracción resto está penalizado y hay que hacérselo entender a la ciudadanía; tenemos que intentar reutilizar y reciclar. Lo que va a la fracción resto tiene un impuesto de vertido (30 euros por tonelada) y lo que va al resto de los programas no tiene ese coste. Por tanto, hay que poner herramientas en manos de los ayuntamientos para que entiendan que reciclando y reutilizando el coste de la gestión de los residuos será menor”, ha afirmado, indicando que esta convocatoria persigue, precisamente, avanzar en esta dirección en una provincia que actualmente cuenta con 33 puntos limpios fijos registrados. Durante su intervención, Gómez ha recordado que en estas instalaciones se pueden depositar muebles y enseres voluminosos, escombros de pequeñas obras en domicilios, maderas, chatarra, metales, pilas, baterías, ropa usada o aparatos eléctricos y electrónicos. “Siempre en cantidades normales de producción doméstica”, ha aclarado.

Centrándose en la convocatoria, el diputado ha detallado que podrá ser solicitada hasta el 23 de agosto de forma telemática, a través de la sede electrónica de la institución provincial (www.dipualba.es), acompañada de la correspondiente memoria técnica y del presupuesto de actuación.