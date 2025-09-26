Denuncian nuevos actos vandálicos en los juegos infantiles de la Plaza Miguel Ángel Blanco

El concejal de Proximidad, Carlos Calero, ha pedido “civismo y responsabilidad” ante un nuevo caso de vandalismo descubierto hoy en el área de juegos infantiles de la Plaza Miguel Ángel Blanco.

Calero ha informado que “se estaban llevando a cabo trabajos de mejora en esa zona de juegos infantiles, como en tantas otras de la ciudad, para instalar pavimento absorbedor del impacto en aquellos elementos que no lo tenían, principalmente los balancines, que con la nueva normativa deben contar con estos elementos de seguridad”.

El pasado lunes se empezó a aplicar una capa de amortiguación, “y durante la noche personas desconocidas lo han destrozado. Lo hemos puesto en conocimiento de la Policía Local para la posible identificación de los autores, pero el daño ya está hecho y ahora toca repararlo, con el coste que ello supone”.

Se está retirando la capa de color para volver a echarla. “Es triste que de manera gratuita y desconsiderada se maltrate así un patrimonio que es de todos, y resulta aún más grave que estos actos afecten a material destinado al disfrute de los más pequeños, que estamos mejorando para garantizar la seguridad de los niños y niñas y la tranquilidad de los padres”.

El edil ha recordado que “en los últimos años el Ayuntamiento ha destinado más de 750.000 euros a reparar, mantener y conservar el mobiliario urbano, También se registran robos y daños en el cableado del alumbrado público. La colaboración ciudadana es de vital importancia en estos casos, así como las medidas de prevención, concienciación ciudadana y vigilancia activa. Por eso hace unos meses pusimos en marcha una campaña con cartelería y mensajes informativos en mupis, redes sociales y medios de comunicación”

La colaboración ciudadana es fundamental para evitar y denunciar actos vandálicos, con mensajes a través del Whatsapp de la Policía Local (616848607), del buzón de sugerencias y quejas de la web del Ayuntamiento (https://sugerenciasyquejas.ayto-albacete.es/) y en las diferentes redes sociales del Consistorio.