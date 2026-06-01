CSIF reclama la activación de protocolos en los centros de trabajo ante las altas temperaturas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a administraciones y empresas el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo frente a las altas temperaturas, tanto en espacios interiores como en exteriores.

CSIF recuerda que el RD 486/1997 regula la temperatura en locales cerrados (entre 17°C y 27°C en trabajos sedentarios y entre 14°C y 25°C en trabajos ligeros), y el Real Decreto-ley 4/2023 permite la adecuación de la actividad al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, incluyendo los centros educativos, centros de salud, hospitales, juzgados, bibliotecas, oficinas de atención al ciudadano…

La reducción o modificación de horarios, el teletrabajo en la medida de lo posible, pausas frecuentes, limitación de tareas físicas, zonas de sombra o climatizadas, suministro de agua, vestuario adecuado, provisión de equipos de protección solar o incluso la suspensión de la actividad si no se puede garantizar la seguridad de los trabajadores son medidas esenciales que deben ser aplicadas con la llegada de las altas temperaturas.

La Central Sindical expone que son pocos los centros educativos de la región que cuentan con climatización, un grave problema teniendo en cuenta la asistencia de niños y adolescentes: las altas temperaturas dificultan la concentración, aumentan la fatiga, provocan dolores de cabeza, somnolencia o deshidratación y reducen la capacidad de atención y aprendizaje, especialmente en niños y adolescentes. En épocas de calor extremo, permanecer durante horas en aulas mal ventiladas puede convertirse incluso en un riesgo para la salud.

CSIF, que al igual que en años anteriores ya ha intensificado la vigilancia en los centros de trabajo por la llegada del calor y la ausencia de medidas necesarias, impulsa una campaña informativa sobre el estrés térmico para explicar a los trabajadores sus derechos, señales de estrés térmico, medidas de protección y de actuación en caso de golpe de calor.

No en vano, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el pasado año se produjeron en España un total de 264 accidentes de trabajo por los efectos del calor y la insolación, 5 de ellos mortales. La exposición a temperaturas excesivas puede provocar problemas de salud como calambres, agotamiento deshidratación, insolación, agravar enfermedades crónicas y golpe de calor (con problemas multiorgánicos que pueden incluir síntomas tales como inestabilidad en la marcha, convulsiones e incluso coma).