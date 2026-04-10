El Consejo Social de la UCLM entregará los Premios Reconocimientos en mayo en Albacete

Los Premios Reconocimientos del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se entregarán el próximo 11 de mayo en el Paraninfo del Campus de Albacete, según lo acordado por el órgano colegiado durante la sesión plenaria celebrada en el Rectorado. Además, en el transcurso de la reunión se aprobó, entre otros asuntos, la asignación singular del complemento al Personal Docente e Investigador (PDI).

El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) acordó ayer durante la reunión del pleno ordinario celebrado en el Campus de Ciudad Real que la XV edición de la gala de entrega de sus ‘Premios Reconocimiento’ tendrá lugar el 11 de mayo, a partir de las 12.00 horas, en el Paraninfo Universitario del Campus de Albacete.

Los Premios Reconocimientos del Consejo Social reconocen a personas y colectivos que desde dentro y fuera de la universidad han contribuido, en sus ámbitos respectivos, a la mejora de la calidad y de la imagen de la UCLM, a la difusión entre la sociedad del trabajo que esta realiza y al fortalecimiento de las relaciones entre la institución académica y la sociedad de Castilla-La Mancha a la que sirve. En esta edición, entre las personalidades y colectivos galardonados figuran Andrés Iniesta y Alba Redondo, futbolistas albaceteños.

Durante la sesión plenaria se aprobó la asignación singular del complemento al Personal Docente e Investigador (PDI) y se informó favorablemente de la aprobación del Máster Universitario en Enfermería de Quirófano y Reanimación Postquirúrgica y de la extinción de los másteres universitarios en Cuidados de Enfermería de Larga Duración y en Viticultura, Enología y Comercialización del Vino.

En otro orden de cosas, se presentó a los asistentes al pleno del máximo órgano de participación ciudadana en la universidad el informe anual de actividades de control interno 2025 de la UCLM. Por último, se informó a los mismos de las reuniones de las comisiones Ejecutiva y de Asuntos Generales celebradas en días pasados y en las que se trataron, entre otros temas, la elaboración del Plan Trienal de Actuaciones y del nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social.