El Consejo Regional de Cámaras refuerza en China la proyección internacional de Castilla-La Mancha

Una delegación institucional y empresarial de Castilla-La Mancha, liderada por las Cámaras de Comercio de la región, ha participado en el Foro China-Alemania (Europa) de Campeones Ocultos, un espacio de cooperación económica, tecnológica e industrial orientado a abrir nuevas vías de colaboración entre China y Europa.

La Cámara de Comercio de Albacete ha participado como miembro de la delegación institucional y empresarial en el Foro China-Alemania (Europa) de Campeones Ocultos, celebrado recientemente en Shunyi-Beijing. Este proyecto se enmarca en la estrategia de las Cámaras de Comercio de Castilla-La Mancha para reforzar la internacionalización empresarial, ampliar los canales de cooperación económica y favorecer el posicionamiento de la región en mercados de alto valor estratégico.

El Foro constituye un punto de encuentro de primer nivel entre China y Europa, con especial atención a la fabricación inteligente, la automoción conectada, la transición verde, la biotecnología, la salud, la digitalización y la innovación.

La delegación castellano-manchega estuvo integrada por representantes de las Cámaras de Comercio y de empresas de la región, así como de entidades vinculadas al desarrollo económico. Esta composición permitió mostrar una imagen plural y conjunta de Castilla-La Mancha basada en la profesionalidad, la capacidad empresarial, la visión internacional y la voluntad de colaboración.

Entre las distintas ponencias dentro de los diálogos temáticos del Foro, Juan Martínez Moraga, presidente de la Cámara de Comercio de Albacete y vicepresidente del Consejo Regional de Cámaras, hizo una exposición sobre el sector del automóvil conectado, en la que se abordó la transformación digital, inteligente y sostenible de la industria española de la automoción, la transición verde y el desarrollo del vehículo de nueva energía.

Por su parte, Jorge Magán, vocal del Pleno de la Cámara de Albacete, tomó parte en la sesión dedicada al impulso mutuo y al desarrollo sostenible en la fabricación inteligente, con una exposición orientada a construir puentes de intercambio entre campeones ocultos españoles y chinos y empresas sofisticadas e innovadoras. En esta misma sesión estuvo presente, junto a otros integrantes de la delegación regional, Rosario Jiménez, miembro del Comité Ejecutivo de la propia Cámara de Albacete.

Desde el Consejo Regional de Cámaras se valora «muy positivamente» esta misión institucional y empresarial, que ha permitido conocer ecosistemas industriales avanzados, establecer nuevos contactos y explorar oportunidades de cooperación en sectores estratégicos. La implicación de la delegación castellano-manchega ha contribuido, además, a reforzar la proyección internacional de Castilla-La Mancha ya generar nuevas oportunidades de colaboración entre instituciones y empresas de ambos países.